Главу Сузунского района Лилию Некрасову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Чиновница проведет под стражей ближайшие 2 месяца
25 октября Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу Сузунского района Лилию Некрасову на 2 месяца. Чиновница проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве.
— Суд избрал для Некрасовой меру пресечения в виде заключения под стражей на срок 2 месяца, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.
Срок ареста определен до 24 декабря 2022 года.
Лилию Некрасову задержали 24 октября. Сотрудники регионального управления ФСБ провели обыск в доме главы Сузунского района, затем доставили ее в Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
По версии следствия, Некрасова поспособствовала фиктивному трудоустройству своего супруга на различные должности в муниципальные учреждения. Мужчина фактически не исполнял никакие обязанности, но исправно получал зарплату.
Источник НГС в органах власти отмечал, что муж главы района сначала был фиктивно трудоустроен в одном из предприятий системы ЖКХ, затем также фиктивно «занимал должность корреспондента в культурно-досуговом учреждении». Ущерб от действий супругов исчисляется суммой более 500 тысяч рублей.
Муж Лилии Некрасовой Дмитрий Некрасов задержан. В настоящее время суд изучает ходатайство об избрании ему меры пресечения.