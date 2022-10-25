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Главу Сузунского района Лилию Некрасову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Чиновница проведет под стражей ближайшие 2 месяца

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Лилия Некрасова проходит по делу о фиктивном трудоустройстве супруга

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25 октября Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу Сузунского района Лилию Некрасову на 2 месяца. Чиновница проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве.

— Суд избрал для Некрасовой меру пресечения в виде заключения под стражей на срок 2 месяца, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Срок ареста определен до 24 декабря 2022 года.

Лилию Некрасову задержали 24 октября. Сотрудники регионального управления ФСБ провели обыск в доме главы Сузунского района, затем доставили ее в Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, Некрасова поспособствовала фиктивному трудоустройству своего супруга на различные должности в муниципальные учреждения. Мужчина фактически не исполнял никакие обязанности, но исправно получал зарплату.

Источник НГС в органах власти отмечал, что муж главы района сначала был фиктивно трудоустроен в одном из предприятий системы ЖКХ, затем также фиктивно «занимал должность корреспондента в культурно-досуговом учреждении». Ущерб от действий супругов исчисляется суммой более 500 тысяч рублей.

Муж Лилии Некрасовой Дмитрий Некрасов задержан. В настоящее время суд изучает ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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