ФСБ пришла с обыском к главе Сузунского района — Лилию Некрасову увезли в СКР

Напомним, 18 октября в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко по обвинению в экологических преступлениях. Его отправили в СИЗО на два месяца. Подробности уголовного дела — в хронике.