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ФСБ пришла с обыском к главе Сузунского района — Лилию Некрасову увезли в СКР

Женщину и ее мужа проверяют на причастность к мошенничеству

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Вместе с главой Сузунского района силовики увезли на допрос ее супруга

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24 октября в Новосибирской области сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в отношении главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга. После обыска в доме женщину и ее мужа доставили в СКР для проведения следственных действий на предмет причастности к мошенничеству, сообщил источник НГС в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». По данным силовиков, Некрасова трудоустроила мужа в одно из муниципальных учреждений. Фактически трудовую деятельность он не вел, но получал заработную плату. Сумма хищения составила около миллиона рублей.

В администрации района корреспонденту НГС сообщили, что на рабочем месте главы района нет. Где она находится, в приемной не знают. О задержании Некрасовой в администрации данных также нет.

В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют. В УФСБ по НСО, которое оказывает оперативное сопровождение уголовного дела, от комментариев также воздержались.

Напомним, 18 октября в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко по обвинению в экологических преступлениях. Его отправили в СИЗО на два месяца. Подробности уголовного дела — в хронике.

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