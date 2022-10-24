«Получал зарплату корреспондента»: за что ФСБ задержала главу Сузунского района и ее мужа-депутата

— За 2 года он незаконно получил из местного бюджета свыше полумиллиона рублей, — заявил источник.



О задержании Лилии Некрасовой и ее супруга стало известно утром 24 декабря. Дом пары сначала посетили сотрудники ФСБ с обысками, затем супругов доставили в СКР. Обоих проверяют на причастность к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

