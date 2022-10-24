«Получал зарплату корреспондента»: за что ФСБ задержала главу Сузунского района и ее мужа-депутата
Ущерб от действий задержанной чиновницы, по версии следствия, составляет более полумиллиона рублей
Супруг главы администрации Сузунского района Лилии Некрасовой Дмитрий Некрасов фиктивно занимал две должности в муниципальных организациях, сообщил НГС источник в органах власти. В результате он якобы незаконно получил около 500 тысяч рублей.
Муж главы района сначала был фиктивно трудоустроен в одном из предприятий системы ЖКХ, затем также фиктивно «занимал должность корреспондента в культурно-досуговом учреждении», считают правоохранители.
— За 2 года он незаконно получил из местного бюджета свыше полумиллиона рублей, — заявил источник.
О задержании Лилии Некрасовой и ее супруга стало известно утром 24 декабря. Дом пары сначала посетили сотрудники ФСБ с обысками, затем супругов доставили в СКР. Обоих проверяют на причастность к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют. В УФСБ по НСО, которое оказывает оперативное сопровождение уголовного дела, от комментариев также воздержались.
Источник НГС подтвердил, что задержанный — Дмитрий Некрасов. Официально он числится заместителем директора Управления автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сузунского района. В 2020 году он был избран депутатом районного Совета депутатов.
Другой источник НГС, близкий к правоохранительным органам, пояснил, что задержание главы Сузунского района — это «очередное проявление внутриэлитного конфликта».
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