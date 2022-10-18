ФСБ задержала директора Кудряшовского мясокомбината за порчу земли

В Новосибирске задержали генерального директора АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ст. 254 УК РФ «Порча земли», сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, поводом для возбуждения дел стали факты загрязнения рек, гибели рыбы, повреждения и уничтожения лесных насаждений. Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета и управления ФСБ.
Как сообщили в пресс-службе «Сибагро» («Кудряшовское» входит в структуру холдинга), комментарий по ситуации от предприятия будет в ближайшее время.
Обновлено в
Кудряшовский мясокомбинат — крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса. Он и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 млрд, чистая прибыль — 3,4 млрд. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).
Новость дополняется.