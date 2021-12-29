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Ученые СО РАН заявили, что установили потенциальные источники вони в Новосибирске

Исследования проводил Институт органической химии

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Всего установлено два потенциальных источника, откуда может идти неприятный запах

Всего установлено два потенциальных источника, откуда может идти неприятный запах

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Ученые из Новосибирского института неорганической химии имени Н. Н. Ворожцова установили потенциальный источник неприятного запаха в городе. Об этом сообщает пресс-служба СО РАН.

— Была поставлена задача современными методами хромато-масс-спектрометрии идентифицировать дурно пахнущие вещества в пробах атмосферного воздуха в районах их потенциальных источников и в Новосибирске при наличии запаха. В качестве потенциальных источников дурно пахнущих веществ совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области были выбраны территория навозонакопителей АО «Кудряшовское» и территория вблизи выпуска сточных вод аэропорта Толмачево (Толмачевские Согры), — пишет пресс-служба.

Уточняется, что отбор проб осуществлялся по заявкам регионального Минприроды. Были выявлены соединения, которые характерны для канализационных и навозных запахов около потенциальных источников.

На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов НСО Алексея Севастьянова, сообщал, что ученым пока не удалось уставить источник вони в городе. НГС направил запросы в ответственные ведомства, чтобы узнать, где находится источник неприятного запаха.

В начале октября после проверки прокуратура потребовала от «Кудряшовского» использовать технологии, которые снижают неприятный запах. Что ответили на Кудряшовском мясокомбинате и что считают эксперты — читайте в нашем материале.

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