Откуда наносит вонь в Новосибирск? Мы спросили у ответственных ведомств

Ведомства, которые занимаются охраной окружающей среды, ответили на запросы НГС и предоставили результаты своих проверок атмосферного воздуха. Их проводили после жалоб на вонь в Новосибирске. Точный источник до сих пор неизвестен. Рассказываем, что уже нам ответили.
Росприроднадзор
По данным управления, обращения от новосибирцев с жалобами на неприятный запах поступали весной и летом этого года. Они предполагали, что вонь появилась от свинокомплекса «Кудряшовский» или «Горводоканала».
— В сентябре закончилась плановая проверка, проведенная в отношении АО «Кудряшовское», в ходе которой выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления. Выданы предписания на их устранение, — сообщил Росприроднадзор в ответ на запрос НГС.
Также управление запрашивало информацию у «Горводоканала» о том, как проводят чистку канализационных насосных станций. Предприятие ответило, что крупный мусор с решеток убирают ежедневно. Отходы вывозят минимум два раза в неделю, чтобы не допустить распространения запаха. Рядом с площадкой хранения отходов «Горводоканала» в июне брали пробы воздуха. В них нашли аммиак, сероводород, фенол, формальдегид и другие вещества, но их концентрация не превышала допустимые нормы.
Роспотребнадзор
Управление в регионе сообщает, что источниками запаха могут быть АО «Кудряшовское», «Горводоканал», МУП «САХ», которому принадлежат мусорные полигоны и ливневая канализация.
Управление проверило работу «САХ». Выяснилось, что предприятие не организовало благоустройство санитарно-защитных зон на своих объектах. На него составили протокол и выдали предписание об устранении нарушений.
На АО «Кудряшовское» в 2019-м провели проверку, в результате которой обнаружили нарушения в сфере санитарного законодательства. Также ему выдали предписание об устранении нарушений. В 2021 году компанию проверили повторно. Выяснилось, что она не выполнила предписание. На «Кудряшовское» наложили административный штраф. При этом концентрации вредных веществ на границе предприятия не превышают нормы.
— Проведены выездные совещания на АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» с обследованием территории хранения твердой фракции. По результатам принято решение о необходимости проведения мониторинга за деятельностью предприятия по утилизации отходов, смены периода вынесения твердой фракции на поля запахивания, — сообщили НГС в Роспотребнадзоре.
Всего Роспотребнадзор Новосибирской области в этом году провел 2716 исследований воздуха в Новосибирске. Специалисты не обнаружили превышения допустимого количества вредных веществ.
Ранее в «Кудряшовском» рассказывали, что на заводе используют систему, которая удаляет навоз из производственных помещений, поэтому говорить о хранении и накоплении отходов на территории некорректно. Субстанция делится на твердую и жидкую фракции, стоки перекачивают на доочистку в городские сооружения.
— Твердая фракция — основа для будущего экологичного органического удобрения: в нее добавляют соевую и ячменную шелуху — основные компоненты для приготовления удобрения, — объясняли в «Кудряшовском».
Исследования СО РАН
Минприроды Новосибирской области заказывало экспертизу воздуха у Новосибирского института органической химии.
— В результате проделанной работы достоверно выявлены маркерные соединения, характерные для навозно-канализационных запахов (индол, скатол, пиридин альдегиды, кетоны). Источники возникновения запахов, вызываемых указанными веществами, установить не представляется возможным, — объяснили в министерстве.
Всего в этом году специалисты провели 21 проверку соблюдения охраны окружающей среды. Также проверялись жалобы горожан на локальные источники неприятного запаха. В Новосибирске нашли 35 нарушений в области охраны атмосферного воздуха.
Если раньше неприятный запах в Новосибирске ощущали в основном летом, то в этом году жители пожаловались на него в начале декабря. НГС поговорил с экспертами и узнал, откуда он мог появиться. Как городские власти боролись с вонью, читайте в нашем материале.