Откуда наносит вонь в Новосибирск? Мы спросили у ответственных ведомств

Ведомства, которые занимаются охраной окружающей среды, ответили на запросы НГС и предоставили результаты своих проверок атмосферного воздуха. Их проводили после жалоб на вонь в Новосибирске. Точный источник до сих пор неизвестен. Рассказываем, что уже нам ответили.



Росприроднадзор

По данным управления, обращения от новосибирцев с жалобами на неприятный запах поступали весной и летом этого года. Они предполагали, что вонь появилась от свинокомплекса «Кудряшовский» или «Горводоканала».

— В сентябре закончилась плановая проверка, проведенная в отношении АО «Кудряшовское», в ходе которой выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления. Выданы предписания на их устранение, — сообщил Росприроднадзор в ответ на запрос НГС.

