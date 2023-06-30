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Тема дняФото дочерей вице-мэра с выпускного
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Вице-мэр Новосибирска показала фотографии своих дочек с выпускного — смотрим образы близняшек

Девушки окончили Гимназию № 1

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Анна Терешкова тоже училась в Гимназии № 1

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографию со своими младшими дочерями с выпускного. Девушки окончили Гимназию № 1.

— Вот и последние выпускницы школы! Сколько всего впереди! Счастья и удачи, родные мои! — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова.

Елизавета и Екатерина выбрали разные наряды

Елизавета и Екатерина выбрали разные наряды

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Девушки выбрали два разных наряда на выпускной. Елизавета надела пыльно-розовое платье в пол, а Екатерина — белый костюм с укороченным пиджаком.

В конце мая вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с дочерьми с последнего звонка. Как рассказала Анна Терешкова, она сама окончила Гимназию № 1.

Недавно НГС пообщался с выпускницами, чтобы узнать, как они подбирали образ и сколько потратили на наряд.

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