Вице-мэр Новосибирска показала фотографии своих дочек с выпускного — смотрим образы близняшек

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографию со своими младшими дочерями с выпускного. Девушки окончили Гимназию
— Вот и последние выпускницы школы! Сколько всего впереди! Счастья и удачи, родные мои! — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова.
Девушки выбрали два разных наряда на выпускной. Елизавета надела пыльно-розовое платье в пол, а Екатерина — белый костюм с укороченным пиджаком.
В конце мая вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с дочерьми с последнего звонка. Как рассказала Анна Терешкова, она сама окончила Гимназию
Недавно НГС пообщался с выпускницами, чтобы узнать, как они подбирали образ и сколько потратили на наряд.