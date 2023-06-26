На образы ушло до 40 тысяч: НГС опросил 16 юных выпускниц — фото девушек с Михайловской набережной

— Что попалось, то и надели. Хорошо, что школа закончилась, мы рады. После планируем заниматься бизнесом, у нас магазин кроссовок, — похвастались выпускницы.



Катя и Ася — выпускницы школы № 82 . Вручение аттестатов у них будет только завтра, поэтому для праздника они выбрали удобную комфортную одежду, руководствуясь погодой.