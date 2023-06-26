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Фоторепортаж

На образы ушло до 40 тысяч: НГС опросил 16 юных выпускниц — фото девушек с Михайловской набережной

Вчерашние школьницы рассказали не только о своих платьях, но и о планах на будущее

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В Новосибирске прошел единый городской выпускной

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Вечером 23 июня на Михайловской набережной впервые с начала пандемии прошел единый выпускной бал. Тысячи школьниц заранее готовились к волнительному событию и тщательно продумывали образ. Очень важно чувствовать себя на все сто среди одноклассниц — ведь это первый взрослый выход в свет, хочется запомнить только самое лучшее. Корреспонденты НГС тоже посетили мероприятие и поговорили с юными выпускницами о выборе того самого платья, о прощании со школой и планах на будущее. Подробности — в нашем материале.

Основное действие единого городского выпускного развернулось у сцены, где для выпускников проходил праздничный концерт: звучали все современные танцевальные хиты. Вчерашние школьники веселились от души, танцевали и немного грустили, прощаясь со столь важным и значимым этапом в жизни.

Большой праздничный концерт прошел на Михайловской набережной по случаю единого городского выпускного

Большой праздничный концерт прошел на Михайловской набережной по случаю единого городского выпускного

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Выпускницы 41-й школы — Даша, Кристина, Мария и Лиза пришли на праздник в сказочных воздушных платьях. Девушки поделились тем, что долго не могли отыскать то самое, которое бы соответствовало их стилю. Им хотелось сохранить юношескую красоту и побыть принцессами. В среднем на образ девушки потратили около 30–40 тысяч рублей.

Девушки захотели побыть принцессами в такой важный для них день

Девушки захотели побыть принцессами в такой важный для них день

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— Грустно, уже все поплакали. Наша школа как одна большая семья, тяжелый момент расставания, — признаются вчерашние школьницы.

О будущем выпускницы говорят уверенно — кто-то хочет выучиться на педагога и вернуться преподавать в родную школу, кому-то интересен графический дизайн, а кто-то хочет попробовать сразу несколько направлений, чтобы найти нужное.

Юлия из школы № 76 надела платье с выпускного в 9-м классе, дополнив образ чокером из ромашек. Макияж и прическу девушка сделала сама, а на выпускной образ потратила около 5000 рублей.

Юлия не стала покупать новое платье и надела то, что выбрала для выпускного в <nobr class="_">9-м</nobr> классе

Юлия не стала покупать новое платье и надела то, что выбрала для выпускного в 9-м классе

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— Праздник очень нравится, столько развлечений. Разные эмоции, я еще не узнала результаты экзаменов, поэтому состояние слегка подвешенное. Хочу подать заявления в вузы Новосибирска и Санкт-Петербурга, — поделилась Юлия.

Мария, Дарья и Александра пришли на праздник в брючных костюмах.

Девушки выбрали комфорт — брючные костюмы отлично вписались

Девушки выбрали комфорт — брючные костюмы отлично вписались

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— Чтобы было легко убегать. После выпускного мы идем грабить банк, — шутят девушки. О планах на будущее они ответили туманно, сказав лишь, что рассматривают для поступления НГТУ.

Вика и Даша — выпускницы 184-й школы, на Михайловскую набережную они пришли в нарядных платьях.

Платья в пудровом оттенке популярны среди выпускниц

Платья в пудровом оттенке популярны среди выпускниц

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— Что попалось, то и надели. Хорошо, что школа закончилась, мы рады. После планируем заниматься бизнесом, у нас магазин кроссовок, — похвастались выпускницы.

Катя и Ася — выпускницы школы № 82. Вручение аттестатов у них будет только завтра, поэтому для праздника они выбрали удобную комфортную одежду, руководствуясь погодой.

Девушкам только предстоит надеть роскошное выпускное платье

Девушкам только предстоит надеть роскошное выпускное платье

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— Завтра мы будем в платьях, а сегодня решили прийти вот так. Образ на выпускной стоил примерно 20–25 тысяч рублей. Рады, что экзамены позади, было сложно, наконец-то мы почувствовали легкость. Куда будем поступать, еще не решили, куда возьмут, — улыбнулись девушки.

Аня из школы № 217 пришла на городской выпускной в ярко-розовом платье и заплела косички в тон.

Анна явно выделялась из толпы

Анна явно выделялась из толпы

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— Все обычно приходят в черном, а мне захотелось выделиться. Часа 4 выбирала платье, понравилось это, стоило 14 000 рублей. Мне немного волнительно и грустно от того, что школа закончилась, не хочется перемен, — призналась школьница и добавила, что хочет выучиться на переводчика.

Арина и Анна — выпускницы информационно-экономического лицея. Вручение аттестатов у девушек будет только 28 июня, оттого то самое платье у Анны осталось дома в шкафу: легкое, белое, с перьями. Арина же еще в процессе выбора.

Выпускницы рады тому, что школа наконец позади

Выпускницы рады тому, что школа наконец позади

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— Очень добрая атмосфера, масштабный праздник. Выпускной — радостное событие, грустить не время, — поделились девушки. В планах у них подать документы в вузы Новосибирска и Санкт-Петербурга, направления — экономика или юриспруденция.

Валерия из школы № 46 пошутила, что похожа сегодня на пингвина.

Фото на красной ковровой дорожке — обязательный пункт программы

Фото на красной ковровой дорожке — обязательный пункт программы

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— Надела самое приличное, что нашла в шкафу. На вручение аттестата будет другое платье, я еще не выбрала. Хочу что-то в фиолетовых или голубых тонах, нравятся природные цветочные оттенки. Мне немного грустно сегодня, но счастье и радость я тоже чувствую — классное мероприятие. Немного волнуюсь о будущем, хочу поступить в НГУ на химический факультет, — рассказала Валерия.

В прошлом году НГС поговорил с выпускницами гимназии № 1 — вчерашние школьницы рассказали о своих платьях для выпускного бала и планах на будущее.

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