На образы ушло до 40 тысяч: НГС опросил 16 юных выпускниц — фото девушек с Михайловской набережной

Вечером 23 июня на Михайловской набережной впервые с начала пандемии прошел единый выпускной бал. Тысячи школьниц заранее готовились к волнительному событию и тщательно продумывали образ. Очень важно чувствовать себя на все сто среди одноклассниц — ведь это первый взрослый выход в свет, хочется запомнить только самое лучшее. Корреспонденты НГС тоже посетили мероприятие и поговорили с юными выпускницами о выборе того самого платья, о прощании со школой и планах на будущее. Подробности — в нашем материале.
Основное действие единого городского выпускного развернулось у сцены, где для выпускников проходил праздничный концерт: звучали все современные танцевальные хиты. Вчерашние школьники веселились от души, танцевали и немного грустили, прощаясь со столь важным и значимым этапом в жизни.
Выпускницы
— Грустно, уже все поплакали. Наша школа как одна большая семья, тяжелый момент расставания, — признаются вчерашние школьницы.
О будущем выпускницы говорят уверенно — кто-то хочет выучиться на педагога и вернуться преподавать в родную школу, кому-то интересен графический дизайн, а кто-то хочет попробовать сразу несколько направлений, чтобы найти нужное.
Юлия из школы
— Праздник очень нравится, столько развлечений. Разные эмоции, я еще не узнала результаты экзаменов, поэтому состояние слегка подвешенное. Хочу подать заявления в вузы Новосибирска и Санкт-Петербурга, — поделилась Юлия.
Мария, Дарья и Александра пришли на праздник в брючных костюмах.
— Чтобы было легко убегать. После выпускного мы идем грабить банк, — шутят девушки. О планах на будущее они ответили туманно, сказав лишь, что рассматривают для поступления НГТУ.
Вика и Даша — выпускницы
— Что попалось, то и надели. Хорошо, что школа закончилась, мы рады. После планируем заниматься бизнесом, у нас магазин кроссовок, — похвастались выпускницы.
Катя и Ася — выпускницы школы
— Завтра мы будем в платьях, а сегодня решили прийти вот так. Образ на выпускной стоил примерно 20–25 тысяч рублей. Рады, что экзамены позади, было сложно, наконец-то мы почувствовали легкость. Куда будем поступать, еще не решили, куда возьмут, — улыбнулись девушки.
Аня из школы
— Все обычно приходят в черном, а мне захотелось выделиться. Часа 4 выбирала платье, понравилось это, стоило
Арина и Анна — выпускницы информационно-экономического лицея. Вручение аттестатов у девушек будет только 28 июня, оттого то самое платье у Анны осталось дома в шкафу: легкое, белое, с перьями. Арина же еще в процессе выбора.
— Очень добрая атмосфера, масштабный праздник. Выпускной — радостное событие, грустить не время, — поделились девушки. В планах у них подать документы в вузы Новосибирска и Санкт-Петербурга, направления — экономика или юриспруденция.
Валерия из школы
— Надела самое приличное, что нашла в шкафу. На вручение аттестата будет другое платье, я еще не выбрала. Хочу что-то в фиолетовых или голубых тонах, нравятся природные цветочные оттенки. Мне немного грустно сегодня, но счастье и радость я тоже чувствую — классное мероприятие. Немного волнуюсь о будущем, хочу поступить в НГУ на химический факультет, — рассказала Валерия.
В прошлом году НГС поговорил с выпускницами гимназии
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