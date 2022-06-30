«Эмоции зашкаливают»: 11 юных выпускниц — о планах на будущее и прощании со школой (фоторепортаж)

— Мне с платьем помогла сестра, примерила на себя в московском шоуруме и купила, стоимость около 10 000 рублей. Мне грустно прощаться со школой, с друзьями и одноклассниками, надеюсь, мы будем общаться и дальше. Поступать хочу в Высшую школу экономики, на связи с общественностью, — говорит Дарья.

Мария нашла платье для выпускного за два дня.