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Фоторепортаж

«Эмоции зашкаливают»: 11 юных выпускниц — о планах на будущее и прощании со школой (фоторепортаж)

Девушки рассказали, как выбирали платья для первого взрослого бала и о потраченных деньгах

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Смотрим на красивые платья выпускниц

Смотрим на красивые платья выпускниц

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В новосибирских школах продолжаются выпускные балы. НГС уже рассказывал, как вчерашние школьники встречали рассвет на набережной (кто-то даже искупался в Оби). На этот раз мы заглянули на праздник в гимназию № 1, чтобы посмотреть на платья выпускниц — девушки выбирают их с особым трепетом, ведь на первом взрослом балу хочется выглядеть принцессой. Наш корреспондент Алена Золотухина поговорила с выпускницами о платьях и деньгах, потраченных на них, планах на будущее и легкой тоске по ушедшим школьным годам.

29 июня на площадке у концертного комплекса им. Владимира Маяковского собрались юноши в строгих костюмах и девушки в нарядных платьях. В воздухе стойкий аромат Guerlain вперемешку с Chanel и Gucci. Все улыбаются и фотографируются на красной ковровой дорожке, родители гордятся своими детьми, а вчерашние школьники еще не осознали произошедшее, говорят: «Как во сне».

Софья и Дарья выбрали для выпускного белые платья.

Девушкам грустно прощаться со школой

Девушкам грустно прощаться со школой

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— Белый цвет — это элегантно и женственно. Я недолго выбирала платье, заказала в питерском шоуруме за 7000 рублей. Я немного волнуюсь, ведь выпускной — раз в жизни, но надеюсь, что всё пройдет прекрасно. Поступать планирую в Московский медицинский университет, хочу стать стоматологом, — делится Софья (на фото слева).

— Мне с платьем помогла сестра, примерила на себя в московском шоуруме и купила, стоимость около 10 000 рублей. Мне грустно прощаться со школой, с друзьями и одноклассниками, надеюсь, мы будем общаться и дальше. Поступать хочу в Высшую школу экономики, на связи с общественностью, — говорит Дарья.

Мария нашла платье для выпускного за два дня.

Мария признаётся, что будет скучать по школе

Мария признаётся, что будет скучать по школе

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— Я объездила несколько свадебных салонов и в итоге вернулась за этим платьем в самый первый — «28 невест». Мне сегодня волнительно, но я рада — логичное завершение в виде выпускного должно быть. Я из тех людей, кто любил ходить в школу, любил учиться, буду скучать по учителям, атмосфере. Поступать хочу в какой-нибудь университет Москвы, меня интересуют международные отношения.

Дарья рассказала, что выбрала платье по картинкам из мобильного приложения Pinterest. Найти похожее в магазине девушка не смогла, поэтому платье сшили на заказ.

Дарья хочет стать косметологом

Дарья хочет стать косметологом

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— Сначала цена была 15 000 рублей, но потом стоимость изменилась, мы решили купить ткань самостоятельно, а какая сумма получилась в итоге, я не знаю. Не верится, что школа закончилась, как во сне, буду скучать. Я хочу стать косметологом с высшим образованием, поэтому планирую поступать или на лечебный факультет, или на педиатрический: 6 лет — специалитет, 2 года — ординатура, дальше — косметологические курсы. С университетом я еще не определилась, но наш новосибирский — один из рассматриваемых вариантов.

Елизавета и Любовь купили свои платья в Москве.

Елизавета в черном платье, а Любовь — в белом

Елизавета в черном платье, а Любовь — в белом

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— Мне нравится стиль принцессы, поэтому я выбрала такое платье, стоит 30 000 рублей. Эмоции сегодня зашкаливают, — делится Елизавета и добавляет, что поступать собирается в Москве на юриспруденцию.

— А мне захотелось выглядеть по-летнему, поэтому я в белом. Платье стоит 15 000 рублей. Настроение сегодня отличное, — улыбается девушка и сообщает, что хочет стать журналистом и планирует уехать учиться или в Санкт-Петербург, или в Москву.

Александра рассказывает, что организаторы выпускного предложили концепцию: черно-белые наряды.

— Мое платье стоит 18 000 рублей, сшито на заказ, я очень долго искала фасон, который мне бы понравился. Мне грустно и странно оттого, что школа закончилась, но очень интересно, что будет дальше. В планах — поступить в СПБУ на переводчика.

Александре сшили платье на заказ за <nobr class="_">18 000</nobr> рублей

Александре сшили платье на заказ за 18 000 рублей

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Алина говорит, что перемерила чуть ли не тысячу платьев и в итоге остановилась на вот таком нежном варианте.

Выбор платья стал для Алины сложной задачей

Выбор платья стал для Алины сложной задачей

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— Я знаю, что многие начали искать платья за полгода до выпускного, но я начала чуть позже — за 2 месяца, купила в свадебном салоне «Мендельсон».

Арина решила, что выпускной — раз в жизни, пусть всё будет пышно, красиво и элегантно.

— Я озадачилась вопросом с платьем еще в конце марта, а нашла довольно быстро — за неделю, купила в салоне «28 невест», как и многие другие выпускницы. Последний день школы — очень страшно, очень волнительно, впереди огромная жизнь, пусть всё будет хорошо. В планах — покорять Москву: юриспруденция, международный профиль.

Арина признаётся, что ей немного страшно

Арина признаётся, что ей немного страшно

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Екатерина рассказала, что платье ей подарили.

— Я хотела бежевое, и так совпало, что подарили мне тоже бежевое. Я увидела его два месяца назад, поэтому в голове уже было представление, какой макияж и какую прическу я сделаю. Я счастлива, что школа кончилась, ЕГЭ сданы. В планах — переехать в Москву, буду поступать или в университет финансов, или в МГУ.

Екатерина счастлива, что школа закончилась

Екатерина счастлива, что школа закончилась

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Элайда стояла в стороне в ожидании своих сопровождающих. Сначала девушка не хотела фотографироваться, но потом всё же согласилась.

На время учебы Элайда планирует переехать в Томск

На время учебы Элайда планирует переехать в Томск

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— Я быстро определилась с выбором платья, потому что понимала, какой фасон хочу. Выбирала между черным и красным цветом, остановилась на красном. Ничего особенного в этом платье нет, просто оно мне понравилось, заказала в интернете. Я спокойно отношусь к тому, что школа закончилась, рано или поздно это бы произошло, снегом на голову для меня это не стало. Я давно осознала, что я выпускница. В планах — поступать в Томский государственный университет или в Томский медицинский, учиться и работать.

Алина поделилась, что момент выбора платья на выпускной был для нее волнительным.

Платье Алины стоит <nobr class="_">35 000</nobr> рублей

Платье Алины стоит 35 000 рублей

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— Подобное платье было у меня на выпускном в 4-м классе, и мы уже ехали к швее, чтобы оформить заказ, но решили зайти в магазин Paulain посмотреть фасоны. С третьего платья я поняла, что всё — это мое. Стоило недешево — 35 000 рублей. Какие эмоции я испытываю сегодня? Шок, отрицание, неосознание происходящего. Поступать буду в Москву — выбрала несколько университетов: Высшая школа экономики, Российский экономический университет имени Плеханова или в МГТУ им. Баумана, специализация — бизнес-информатика.

Арина приехала за платьем в свадебный салон.

— Мне резко захотелось белое: из четырех вариантов я выбрала это, стоимость — 16 000 рублей. У платья есть рукава, но я решила, что без них лучше. Мне радостно оттого, что школа закончилась, но, наверное, когда я буду учиться в университете, мне будет не хватать школы, начну скучать. Планирую поступать в медицинский, направление — или психиатрия и наркология, или судебная медицина.

Арина говорит, что <nobr class="_">11-й</nobr> класс дался ей легче, чем <nobr class="_">10-й</nobr>, так как было меньше нагрузки

Арина говорит, что 11-й класс дался ей легче, чем 10-й, так как было меньше нагрузки

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