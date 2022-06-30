«Эмоции зашкаливают»: 11 юных выпускниц — о планах на будущее и прощании со школой (фоторепортаж)
Девушки рассказали, как выбирали платья для первого взрослого бала и о потраченных деньгах
В новосибирских школах продолжаются выпускные балы. НГС уже рассказывал, как вчерашние школьники встречали рассвет на набережной (кто-то даже искупался в Оби). На этот раз мы заглянули на праздник в гимназию
29 июня на площадке у концертного комплекса им. Владимира Маяковского собрались юноши в строгих костюмах и девушки в нарядных платьях. В воздухе стойкий аромат Guerlain вперемешку с Chanel и Gucci. Все улыбаются и фотографируются на красной ковровой дорожке, родители гордятся своими детьми, а вчерашние школьники еще не осознали произошедшее, говорят: «Как во сне».
Софья и Дарья выбрали для выпускного белые платья.
— Белый цвет — это элегантно и женственно. Я недолго выбирала платье, заказала в питерском шоуруме за 7000 рублей. Я немного волнуюсь, ведь выпускной — раз в жизни, но надеюсь, что всё пройдет прекрасно. Поступать планирую в Московский медицинский университет, хочу стать стоматологом, — делится Софья (на фото слева).
— Мне с платьем помогла сестра, примерила на себя в московском шоуруме и купила, стоимость около
Мария нашла платье для выпускного за два дня.
— Я объездила несколько свадебных салонов и в итоге вернулась за этим платьем в самый первый — «28 невест». Мне сегодня волнительно, но я рада — логичное завершение в виде выпускного должно быть. Я из тех людей, кто любил ходить в школу, любил учиться, буду скучать по учителям, атмосфере. Поступать хочу в какой-нибудь университет Москвы, меня интересуют международные отношения.
Дарья рассказала, что выбрала платье по картинкам из мобильного приложения Pinterest. Найти похожее в магазине девушка не смогла, поэтому платье сшили на заказ.
— Сначала цена была
Елизавета и Любовь купили свои платья в Москве.
— Мне нравится стиль принцессы, поэтому я выбрала такое платье, стоит
— А мне захотелось выглядеть по-летнему, поэтому я в белом. Платье стоит
Александра рассказывает, что организаторы выпускного предложили концепцию: черно-белые наряды.
— Мое платье стоит
Алина говорит, что перемерила чуть ли не тысячу платьев и в итоге остановилась на вот таком нежном варианте.
— Я знаю, что многие начали искать платья за полгода до выпускного, но я начала чуть позже — за 2 месяца, купила в свадебном салоне «Мендельсон».
Арина решила, что выпускной — раз в жизни, пусть всё будет пышно, красиво и элегантно.
— Я озадачилась вопросом с платьем еще в конце марта, а нашла довольно быстро — за неделю, купила в салоне «28 невест», как и многие другие выпускницы. Последний день школы — очень страшно, очень волнительно, впереди огромная жизнь, пусть всё будет хорошо. В планах — покорять Москву: юриспруденция, международный профиль.
Екатерина рассказала, что платье ей подарили.
— Я хотела бежевое, и так совпало, что подарили мне тоже бежевое. Я увидела его два месяца назад, поэтому в голове уже было представление, какой макияж и какую прическу я сделаю. Я счастлива, что школа кончилась, ЕГЭ сданы. В планах — переехать в Москву, буду поступать или в университет финансов, или в МГУ.
Элайда стояла в стороне в ожидании своих сопровождающих. Сначала девушка не хотела фотографироваться, но потом всё же согласилась.
— Я быстро определилась с выбором платья, потому что понимала, какой фасон хочу. Выбирала между черным и красным цветом, остановилась на красном. Ничего особенного в этом платье нет, просто оно мне понравилось, заказала в интернете. Я спокойно отношусь к тому, что школа закончилась, рано или поздно это бы произошло, снегом на голову для меня это не стало. Я давно осознала, что я выпускница. В планах — поступать в Томский государственный университет или в Томский медицинский, учиться и работать.
Алина поделилась, что момент выбора платья на выпускной был для нее волнительным.
— Подобное платье было у меня на выпускном в
Арина приехала за платьем в свадебный салон.
— Мне резко захотелось белое: из четырех вариантов я выбрала это, стоимость —
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