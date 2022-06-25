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Фоторепортаж

Как вчерашние школьники встречали рассвет на набережной — кто-то даже искупался в Оби. Смотрим фото

Выпускники пели под гитару, танцевали и веселились от души

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Вот так счастливо и беззаботно выпускники бегут во взрослую жизнь

Вот так счастливо и беззаботно выпускники бегут во взрослую жизнь

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С 23 июня в школах Новосибирска начали звенеть последние звонки. Юноши и девушки прощаются со школой и готовятся вступить в новую интересную взрослую жизнь. Они грустят, ведь школа была для них вторым домом, а класс — семьей, но с улыбкой и радостью смотрят в будущее. Выпускной бал — возможность последний раз собраться вместе всем классом, а потом по традиции встретить рассвет на набережной. Корреспонденты НГС тоже побывали на Михайловской набережной и посмотрели, как веселятся вчерашние школьники.

В этом году наконец-то произошло ослабление мер — впервые с начала пандемии выпускной разрешили в школах, но общегородской праздник проводить не стали. Однако это не помешало школьникам собраться на набережной и хорошо повеселиться.

Михайловская набережная — излюбленное место для прогулок выпускников

Михайловская набережная — излюбленное место для прогулок выпускников

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Девушки облачились в красивые платья и костюмы, а туфли заменили на удобные кроссовки и кеды (и правильно, всю ночь на каблуках — какую выдержку и силу воли нужно иметь?).

На рассвете было облачно, но это нисколько не испортило красоту момента

На рассвете было облачно, но это нисколько не испортило красоту момента

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Школьников сопровождали родители и учителя: уже не дети, но еще и не взрослые, пусть лучше будут под присмотром.

Бдительные родители держались на расстоянии пары метров

Бдительные родители держались на расстоянии пары метров

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Песни под гитару на рассвете, последняя встреча всем классом — моменты, которые выпускники будут помнить долгие годы.

Песня рэпера Басты «Медлячок» стала классикой выпускного бала

Песня рэпера Басты «Медлячок» стала классикой выпускного бала

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Некоторые школьники вырывались из-под присмотра родителей и купались в Оби. Радостно, что в городе сейчас хорошая погода и ночи относительно теплые.

Надеемся, вода была не слишком холодной

Надеемся, вода была не слишком холодной

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Выпускной — это всегда история про первую и самую искреннюю любовь.

Влюбленные школьники пользовались романтичностью момента и встречали рассвет в обнимку

Влюбленные школьники пользовались романтичностью момента и встречали рассвет в обнимку

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Момент прощания с детством получился запоминающимся — школьники понимали, что с некоторыми из класса больше не увидятся и старались захватить как можно больше. Уже к концу лета они разбегутся по вузам или разъедутся в другие города.

О предстоящих вступительных экзаменах в эту ночь школьники предпочли не думать

О предстоящих вступительных экзаменах в эту ночь школьники предпочли не думать

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На рассвете уставшие, но такие счастливые школьники клялись, что никогда не забудут свой класс и обязательно будут дружить дальше — получится ли у них сдержать слово, никому не известно, зато в этот момент они чувствовали себя самыми дружными и любимыми.

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