Как вчерашние школьники встречали рассвет на набережной — кто-то даже искупался в Оби. Смотрим фото

На рассвете уставшие, но такие счастливые школьники клялись, что никогда не забудут свой класс и обязательно будут дружить дальше — получится ли у них сдержать слово, никому не известно, зато в этот момент они чувствовали себя самыми дружными и любимыми.



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