Как вчерашние школьники встречали рассвет на набережной — кто-то даже искупался в Оби. Смотрим фото
Выпускники пели под гитару, танцевали и веселились от души
С 23 июня в школах Новосибирска начали звенеть последние звонки. Юноши и девушки прощаются со школой и готовятся вступить в новую интересную взрослую жизнь. Они грустят, ведь школа была для них вторым домом, а класс — семьей, но с улыбкой и радостью смотрят в будущее. Выпускной бал — возможность последний раз собраться вместе всем классом, а потом по традиции встретить рассвет на набережной. Корреспонденты НГС тоже побывали на Михайловской набережной и посмотрели, как веселятся вчерашние школьники.
В этом году наконец-то произошло ослабление мер — впервые с начала пандемии выпускной разрешили в школах, но общегородской праздник проводить не стали. Однако это не помешало школьникам собраться на набережной и хорошо повеселиться.
Девушки облачились в красивые платья и костюмы, а туфли заменили на удобные кроссовки и кеды (и правильно, всю ночь на каблуках — какую выдержку и силу воли нужно иметь?).
Школьников сопровождали родители и учителя: уже не дети, но еще и не взрослые, пусть лучше будут под присмотром.
Песни под гитару на рассвете, последняя встреча всем классом — моменты, которые выпускники будут помнить долгие годы.
Некоторые школьники вырывались из-под присмотра родителей и купались в Оби. Радостно, что в городе сейчас хорошая погода и ночи относительно теплые.
Выпускной — это всегда история про первую и самую искреннюю любовь.
Момент прощания с детством получился запоминающимся — школьники понимали, что с некоторыми из класса больше не увидятся и старались захватить как можно больше. Уже к концу лета они разбегутся по вузам или разъедутся в другие города.
На рассвете уставшие, но такие счастливые школьники клялись, что никогда не забудут свой класс и обязательно будут дружить дальше — получится ли у них сдержать слово, никому не известно, зато в этот момент они чувствовали себя самыми дружными и любимыми.
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