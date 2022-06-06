Королева бала: рассматриваем очень дорогие платья к выпускному. Как вам мини за
203 000 рублей?
Корреспонденты НГС прошлись по модным бутикам и примерили на себя несколько роскошных вариантов
Выбрать платье для выпускного бала — та еще задача. Школьницам хочется примерить образ принцессы, но при этом исхитриться собраться так, чтобы наряд пригодился на будущее (хотя бы еще на раз). Вдохновленные образами кумиров с ковровых дорожек девушки приходят в магазин и просят платье, как у Джиджи Хадид, а по итогу уходят в брючном костюме, как у Зендаи. Корреспонденты НГС прошлись по дорогим модным бутикам и попросили продавцов-консультантов показать, что выбирают сегодняшние школьницы для главного вечера года — платья примерила Елизавета Горячева.
Первым пунктом в маршруте оказался салон вечерних и свадебных платьев Paulain на Красном проспекте, 45. Витрина призывно завлекает покупателей сверкающими и переливающимися на солнце платьями — надо отдать им должное: выглядит прекрасно. Попасть в магазин можно по предварительной записи — консультанты просят заранее посмотреть ассортимент сайта и приходить на примерку с уже готовым запросом — так будет проще и быстрее подобрать образ. Сотрудницы магазина ведут список школ для того, чтобы не случались неприятные ситуации, когда школьницы приходят на выпускной вечер в одинаковых платьях.
— Большой популярностью пользуются платья с глитерным напылением, с объемными рукавами из фатина или с одним рукавом, с блестками — очень много блесток в этом сезоне, берут атласные платья. Выбирают юбки из фатина, мини или, наоборот, макси, с длинным шлейфом: некоторые девочки хотят на выпускной примерить образ принцессы. Покупают и свадебные платья, с необычной юбкой, пудровые или ягодные оттенки, — говорит управляющая магазином Юлия.
Как вам платье с атласной юбкой длины миди? Модель называется «Инге», в магазине платье представлено в двух вариантах: черное и цвет «мокачино». Стоимость платья —
Следующее платье называется «Пэйтон», цвет «фиалковое пралине», стоимость —
Платье длины мини с кокетливым названием «Френки» — мерцающее, блестящее, с пышной розовой юбкой из фатина. В таком можно смело забирать титул королевы бала. Стоимость —
Классические платье «Перл» по фигуре нежно-пудрового цвета с легким мерцанием — для выпускниц, предпочитающих элегантные и сдержанные образы, стоимость —
Платье А-силуэта с красивым названием «Мелисента» из искрящейся ткани с эффектом омбре, цвет называется бурбон. Представлено в двух вариантах — миди и макси, мы примерили макси — стоимость —
Магазин мультибрендовой женской одежды Monaco находится на улице Советской, 51. Здесь мы остановили свой выбор на предложенных консультантом трех вариантах бренда Cult Gaia. Невероятно популярные сегодня страусиные перья — розовое дерзкое пушистое платье а-ля «Миссис страус», стоимость —
К платью мы подобрали туфли со стразами итальянского бренда Gedebe за
Страшно модные вырезы по бокам и под грудью — примерили два варианта: в черном и золотом цветах. Фишка черного платья — открытая спина с геометричными бретелями, стоимость —
Следующее платье золотистого оттенка с открытой спиной — смотрится красиво, но материал к телу неприятный, слишком жесткий, от чего платье кажется тяжелым. Стоимость —
Подобранные к двум предыдущим вариантам босоножки с фигурным каблуком того же бренда Cult Gaia —
Далее мы пришли в мультибрендовый универмаг Lukse, адрес Серебренниковская, 31 — стилист Ирина любезно помогла нам с выбором и примеркой.
Платье лондонского бренда David Koma в актуальном цвете very peri с красивым акцентным цветком, стоимость —
Белое платье бренда Khaite, длина мини, с пышной юбкой и объемными рукавами. Стоимость —
— На выпускной девушки чаще берут платья-комбинации, составляют образы с жакетами, примеряют костюмы мужского кроя или, наоборот, желают быть принцессами. Как правило, мы подбираем сразу полноценный образ, важно предложить вещь, которую можно миксовать в дальнейшем со своим гардеробом, если есть такой запрос. К примеру, у белого платья Khaite можно отстегнуть рукава и надеть с жакетом или кожанкой, туфли Mach&Mach также пригодятся не один раз, — говорит Ксения, директор по маркетингу.
Как альтернатива платью — комбинезон. Нам предложили примерить в черно-белом варианте, снова бренд David Koma, цена —
Завершить прогулку по магазинам мы решили в бутике брендовой одежды Malina Bonita, адрес Советская, 12. Консультант предложила нам примерить три фасона платьев, которые обычно выбирают выпускницы.
Платье на запах нежно-голубого цвета, длина миди —
Длинное платье в пол со шлейфом и воланами на груди —
Белое платье с пышной фатиновой мерцающей юбкой, корсетный лиф —
В ассортименте магазина также нашлось платье с уже упомянутыми выше страусиными перьями. Его стоимость —
Какое платье понравилось вам больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях под статьей.
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