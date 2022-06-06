Королева бала: рассматриваем очень дорогие платья к выпускному. Как вам мини за 203 000 рублей?

— Большой популярностью пользуются платья с глитерным напылением, с объемными рукавами из фатина или с одним рукавом, с блестками — очень много блесток в этом сезоне, берут атласные платья. Выбирают юбки из фатина, мини или, наоборот, макси, с длинным шлейфом: некоторые девочки хотят на выпускной примерить образ принцессы. Покупают и свадебные платья, с необычной юбкой, пудровые или ягодные оттенки, — говорит управляющая магазином Юлия.



Как вам платье с атласной юбкой длины миди? Модель называется «Инге», в магазине платье представлено в двух вариантах: черное и цвет «мокачино». Стоимость платья — 24 700 рублей.