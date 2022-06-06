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Обзор

Королева бала: рассматриваем очень дорогие платья к выпускному. Как вам мини за 203 000 рублей?

Корреспонденты НГС прошлись по модным бутикам и примерили на себя несколько роскошных вариантов

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Одно из платьев на картинке стоит дороже <nobr class="_">200 000</nobr> рублей. Отгадаете какое?

Одно из платьев на картинке стоит дороже 200 000 рублей. Отгадаете какое?

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Выбрать платье для выпускного бала — та еще задача. Школьницам хочется примерить образ принцессы, но при этом исхитриться собраться так, чтобы наряд пригодился на будущее (хотя бы еще на раз). Вдохновленные образами кумиров с ковровых дорожек девушки приходят в магазин и просят платье, как у Джиджи Хадид, а по итогу уходят в брючном костюме, как у Зендаи. Корреспонденты НГС прошлись по дорогим модным бутикам и попросили продавцов-консультантов показать, что выбирают сегодняшние школьницы для главного вечера года — платья примерила Елизавета Горячева.

Первым пунктом в маршруте оказался салон вечерних и свадебных платьев Paulain на Красном проспекте, 45. Витрина призывно завлекает покупателей сверкающими и переливающимися на солнце платьями — надо отдать им должное: выглядит прекрасно. Попасть в магазин можно по предварительной записи — консультанты просят заранее посмотреть ассортимент сайта и приходить на примерку с уже готовым запросом — так будет проще и быстрее подобрать образ. Сотрудницы магазина ведут список школ для того, чтобы не случались неприятные ситуации, когда школьницы приходят на выпускной вечер в одинаковых платьях.

— Большой популярностью пользуются платья с глитерным напылением, с объемными рукавами из фатина или с одним рукавом, с блестками — очень много блесток в этом сезоне, берут атласные платья. Выбирают юбки из фатина, мини или, наоборот, макси, с длинным шлейфом: некоторые девочки хотят на выпускной примерить образ принцессы. Покупают и свадебные платья, с необычной юбкой, пудровые или ягодные оттенки, — говорит управляющая магазином Юлия.

Как вам платье с атласной юбкой длины миди? Модель называется «Инге», в магазине платье представлено в двух вариантах: черное и цвет «мокачино». Стоимость платья — 24 700 рублей.

Выпускницы стали чаще выбирать платье черного цвета — неизменная классика

Выпускницы стали чаще выбирать платье черного цвета — неизменная классика

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Следующее платье называется «Пэйтон», цвет «фиалковое пралине», стоимость — 34 450 рублей. Чайная длина — нечто среднее между миди и макси, обычно до середины голени или до щиколотки.

Очень нежное платье приятного цвета

Очень нежное платье приятного цвета

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Платье длины мини с кокетливым названием «Френки» — мерцающее, блестящее, с пышной розовой юбкой из фатина. В таком можно смело забирать титул королевы бала. Стоимость — 30 200 рублей.

Если мерцать, так мерцать по полной

Если мерцать, так мерцать по полной

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Классические платье «Перл» по фигуре нежно-пудрового цвета с легким мерцанием — для выпускниц, предпочитающих элегантные и сдержанные образы, стоимость — 19 500 рублей.

Платье представлено в магазине в шести цветах

Платье представлено в магазине в шести цветах

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Платье А-силуэта с красивым названием «Мелисента» из искрящейся ткани с эффектом омбре, цвет называется бурбон. Представлено в двух вариантах — миди и макси, мы примерили макси — стоимость — 60 330 рублей.

Роскошно, роскошно...

Роскошно, роскошно...

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Магазин мультибрендовой женской одежды Monaco находится на улице Советской, 51. Здесь мы остановили свой выбор на предложенных консультантом трех вариантах бренда Cult Gaia. Невероятно популярные сегодня страусиные перья — розовое дерзкое пушистое платье а-ля «Миссис страус», стоимость — 185 000 рублей.

Перья будут вас нещадно щекотать

Перья будут вас нещадно щекотать

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К платью мы подобрали туфли со стразами итальянского бренда Gedebe за 79 500 рублей.

Туфли оказались жутко неудобными — материал очень жесткий

Туфли оказались жутко неудобными — материал очень жесткий

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Страшно модные вырезы по бокам и под грудью — примерили два варианта: в черном и золотом цветах. Фишка черного платья — открытая спина с геометричными бретелями, стоимость — 55 500 рублей.

Отважились бы на такое?

Отважились бы на такое?

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Следующее платье золотистого оттенка с открытой спиной — смотрится красиво, но материал к телу неприятный, слишком жесткий, от чего платье кажется тяжелым. Стоимость — 75 500 рублей.

Мерцает симпатично

Мерцает симпатично

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Подобранные к двум предыдущим вариантам босоножки с фигурным каблуком того же бренда Cult Gaia — 69 500 рублей.

Фигурный каблук смотрится весьма привлекательно

Фигурный каблук смотрится весьма привлекательно

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Далее мы пришли в мультибрендовый универмаг Lukse, адрес Серебренниковская, 31 — стилист Ирина любезно помогла нам с выбором и примеркой.

Платье лондонского бренда David Koma в актуальном цвете very peri с красивым акцентным цветком, стоимость — 202 840 рублей. Туфли — бренд Mach&Mach, 140 800 рублей. Дерзкий и яркий образ, привлекающий внимание, нам нравится, а вам?

Актуальный сегодня необычный фигурный вырез и длина мини. Как вам такой вариант для выпускного?

Актуальный сегодня необычный фигурный вырез и длина мини. Как вам такой вариант для выпускного?

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Белое платье бренда Khaite, длина мини, с пышной юбкой и объемными рукавами. Стоимость — 199 480 рублей.

Нежный и романтичный образ — идеально для выпускного вечера

Нежный и романтичный образ — идеально для выпускного вечера

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— На выпускной девушки чаще берут платья-комбинации, составляют образы с жакетами, примеряют костюмы мужского кроя или, наоборот, желают быть принцессами. Как правило, мы подбираем сразу полноценный образ, важно предложить вещь, которую можно миксовать в дальнейшем со своим гардеробом, если есть такой запрос. К примеру, у белого платья Khaite можно отстегнуть рукава и надеть с жакетом или кожанкой, туфли Mach&Mach также пригодятся не один раз, — говорит Ксения, директор по маркетингу.

Как альтернатива платью — комбинезон. Нам предложили примерить в черно-белом варианте, снова бренд David Koma, цена — 122 780 рублей. Туфли в красивом нежно-зеленом цвете — The Attico, 75 550 рублей.

За что голосуете? За платье или за комбинезон?

За что голосуете? За платье или за комбинезон?

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Завершить прогулку по магазинам мы решили в бутике брендовой одежды Malina Bonita, адрес Советская, 12. Консультант предложила нам примерить три фасона платьев, которые обычно выбирают выпускницы.

Платье на запах нежно-голубого цвета, длина миди — 10 900 рублей.

Украшение на шею — 4300 рублей

Украшение на шею — 4300 рублей

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Длинное платье в пол со шлейфом и воланами на груди — 15 500 рублей.

Комплект: колье и серьги — 8100 рублей

Комплект: колье и серьги — 8100 рублей

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Белое платье с пышной фатиновой мерцающей юбкой, корсетный лиф — 16 500 рублей.

Легкий зефирный образ для выпускного

Легкий зефирный образ для выпускного

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В ассортименте магазина также нашлось платье с уже упомянутыми выше страусиными перьями. Его стоимость — 45 000 рублей.

Лиф платья украшен стразами

Лиф платья украшен стразами

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Какое платье понравилось вам больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях под статьей.

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