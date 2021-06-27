Мам, я на диско! Подборка старых фото с выпускных — посмотрите, в каких платьях гуляли 20 лет назад

— Я училась в 139-й школе. Платье для выпускного искала долго, потому что не было конкретного желания, в итоге взяла напрокат — надела и поняла, что нравится романтичный образ. Помню, что были недочеты и пришлось дорабатывать детали для гармоничного образа. Стоимость платья уже не помню. У одноклассниц были разные платья, у каждой свое видение, некоторые даже приходили в костюмах.

Выпускной вечер у Натальи Фроловой был в 2008 году — школьница сама сшила себе платье.

