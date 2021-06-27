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Мам, я на диско! Подборка старых фото с выпускных — посмотрите, в каких платьях гуляли 20 лет назад

Мода на вечерние наряды меняется, но в подборке есть образы, которые актуальны до сих пор

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Храните ли вы свое выпускное платье? Поделитесь историями в комментариях под статьей

Храните ли вы свое выпускное платье? Поделитесь историями в комментариях под статьей

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С 25 июня в школах началось проведение выпускных вечеров в закрытом формате. Второй год подряд школьники лишены возможности попрощаться со школой традиционным способом, а выпускницы — продемонстрировать выпускные платья, подобранные с любовью, теплотой и нежностью, несмотря на запреты. Выбор платья — важное событие в жизни каждой школьницы, и с годами ничего не меняется. Девочки заранее начинают приготовления, делятся друг с другом задумками или держат свой образ в секрете (прийти в одинаковом — их главный кошмар). Мы тоже вспомнили свои выпускные вечера и решили сделать ностальгическую подборку о том, какими были платья несколько лет назад, — посмотрите, что у нас получилось.

Елена Фомина училась в Искровской школе Черепановского района. Ее выпускной был в 1997 году — тогда все девочки класса решили надеть на праздничный вечер платья белого цвета. Елена вспоминает, что идею им подала классная руководительница.

На фото Елена <nobr class="_">6-я</nobr> слева с листом бумаги в руках

На фото Елена 6-я слева с листом бумаги в руках

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— Образ был очень красивый, я бы и сейчас не постеснялась пойти в таком, готовилась с января. Мы жили в деревне, а платье покупали в Искитиме. За туфлями, перчатками и цветами для прически ездили в магазин «Весна» — был такой в Новосибирске около Вознесенского собора. Я была очень худенькая, сейчас-то понимаю, что это хорошо, но тогда я комплексовала, хотя платье всё равно выбрала по фигуре. К нему специально подбирала аксессуары, которые сложно было найти в 90-х, но я же начала готовиться с января — поэтому образ получился продуманным до мелочей, и я им до сих пор довольна. Важно было найти колготки без блеска, чтобы на фото они не давали эффект мокрых ног, я искала матовые. Заморочилась, нашла. Прическу мне делали в лучшем салоне Черепаново (в «Чэсе», кто из Черепаново, помнит это место). Шпильки, невидимки тоже искала заранее, нашла в швейном отделе ЦУМа в Черепаново. Мама посчитала нужным пришить к платью подклад, и когда я встала из-за стола, он поднялся — это единственное, что я хотела бы изменить.

Ольга Ваганова окончила школу в 2005 году — у нее было розовое платье с атласной юбкой в пол.

Ольга взяла свое выпускное платье напрокат

Ольга взяла свое выпускное платье напрокат

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— Я училась в 139-й школе. Платье для выпускного искала долго, потому что не было конкретного желания, в итоге взяла напрокат — надела и поняла, что нравится романтичный образ. Помню, что были недочеты и пришлось дорабатывать детали для гармоничного образа. Стоимость платья уже не помню. У одноклассниц были разные платья, у каждой свое видение, некоторые даже приходили в костюмах.

Выпускной вечер у Натальи Фроловой был в 2008 году — школьница сама сшила себе платье.

Наталья училась в машиностроительном лицее, по специальности она повар-кондитер

Наталья училась в машиностроительном лицее, по специальности она повар-кондитер

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— Я сшила платье буквально за ночь перед выпускным, так как ничего не смогла найти в магазине. У одногруппниц были разные платья: у кого открытые, у кого классические.

Выпускной Томиловой Кристины был в 2009 году — сибирячка окончила Новосибирский промышленно-экономический колледж по специальности «технология машиностроения».

Кристина выбрала кокетливое розовое мини

Кристина выбрала кокетливое розовое мини

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— В моей группе было 4 девочки, платья, костюмы у всех были примерно одинаковые. Я выбирала себе платье, чтобы потом можно было его носить, сходить на какое-нибудь мероприятие. Как раз через неделю после выпускного была свадьба у родственников, и я еще раз его надела. Стоило платье недорого, около 2000 рублей. Макияж и прическу делали сами, у нас еще не было распространено пользоваться услугами профессионалов этого сегмента, ну и в целях экономии, конечно. Это был мой единственный выпускной, так как в школе выпускного не было (я ушла после 9-го класса в колледж), в институте училась на заочном отделении, выпускной мы не отмечали.

Евгения и Ксения тоже окончили школу в 2009 году — посмотрите на их образы.

Евгения и Ксения учились в одном классе

Евгения и Ксения учились в одном классе

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Рассказывает Ксения:

— Я взяла за основу платье какой-то из актрис Голливуда, мне его сшили на заказ. На выпускном вечере я стала королевой бала. А моя подруга Женя вдохновилась образами из фильма «Стиляги», он как раз тогда только вышел.

Анна Прилепина окончила 159-й лицей в 2010 году.

На фото слева Анна со своим отцом, на фото справа — с одноклассницей Валерией

На фото слева Анна со своим отцом, на фото справа — с одноклассницей Валерией

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— Тогда я хотела выглядеть как принцесса. Платье шилось на заказ, стоило около 7000 рублей. Мне хотелось выглядеть празднично и не выставлять все прелести напоказ, соблюсти рамки приличия. На свой выпускной я впервые надела каблуки — 11 см, домой шла босиком. Одноклассницы выбирали платья покороче, с обилием декоративных элементов или совсем простые, у кого не было денег. Платья в пол были только у меня и у моей одноклассницы Леры.

На фото выпускники <nobr class="_">159-го</nobr> лицея в <nobr class="_">2010 году</nobr>

На фото выпускники 159-го лицея в 2010 году

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Наталья Шмакова окончила школу в 2011 году, она рассказывает, что на их выпуск школьницы выбирали простые, но лаконичные платья без диких принтов и пышных юбок.

На фото Наталья <nobr class="_">4-я</nobr> слева

На фото Наталья 4-я слева

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— Я влюбилась в свое платье с первого взгляда и люблю его по сей день. Белое, легкое и струящееся, наверное, тогда оно было максимально мое и для меня. По тем временам платье стоило 16 000 тенге — недешевое удовольствие. Увидела его еще в ноябре, и до июня оно ждало своего часа. Так как к выпускному я постройнела, пришлось немного ушивать. Школу оканчивала я в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске.

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