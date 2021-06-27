Мам, я на диско! Подборка старых фото с выпускных — посмотрите, в каких платьях гуляли 20 лет назад

С 25 июня в школах началось проведение выпускных вечеров в закрытом формате. Второй год подряд школьники лишены возможности попрощаться со школой традиционным способом, а выпускницы — продемонстрировать выпускные платья, подобранные с любовью, теплотой и нежностью, несмотря на запреты. Выбор платья — важное событие в жизни каждой школьницы, и с годами ничего не меняется. Девочки заранее начинают приготовления, делятся друг с другом задумками или держат свой образ в секрете (прийти в одинаковом — их главный кошмар). Мы тоже вспомнили свои выпускные вечера и решили сделать ностальгическую подборку о том, какими были платья несколько лет назад, — посмотрите, что у нас получилось.
Елена Фомина училась в Искровской школе Черепановского района. Ее выпускной был в
— Образ был очень красивый, я бы и сейчас не постеснялась пойти в таком, готовилась с января. Мы жили в деревне, а платье покупали в Искитиме. За туфлями, перчатками и цветами для прически ездили в магазин «Весна» — был такой в Новосибирске около Вознесенского собора. Я была очень худенькая, сейчас-то понимаю, что это хорошо, но тогда я комплексовала, хотя платье всё равно выбрала по фигуре. К нему специально подбирала аксессуары, которые сложно было найти в
Ольга Ваганова окончила школу в 2005 году — у нее было розовое платье с атласной юбкой в пол.
— Я училась в
Выпускной вечер у Натальи Фроловой был в
— Я сшила платье буквально за ночь перед выпускным, так как ничего не смогла найти в магазине. У одногруппниц были разные платья: у кого открытые, у кого классические.
Выпускной Томиловой Кристины был в
— В моей группе было 4 девочки, платья, костюмы у всех были примерно одинаковые. Я выбирала себе платье, чтобы потом можно было его носить, сходить на какое-нибудь мероприятие. Как раз через неделю после выпускного была свадьба у родственников, и я еще раз его надела. Стоило платье недорого, около 2000 рублей. Макияж и прическу делали сами, у нас еще не было распространено пользоваться услугами профессионалов этого сегмента, ну и в целях экономии, конечно. Это был мой единственный выпускной, так как в школе выпускного не было (я ушла после
Евгения и Ксения тоже окончили школу в
Рассказывает Ксения:
— Я взяла за основу платье какой-то из актрис Голливуда, мне его сшили на заказ. На выпускном вечере я стала королевой бала. А моя подруга Женя вдохновилась образами из фильма «Стиляги», он как раз тогда только вышел.
Анна Прилепина окончила
— Тогда я хотела выглядеть как принцесса. Платье шилось на заказ, стоило около 7000 рублей. Мне хотелось выглядеть празднично и не выставлять все прелести напоказ, соблюсти рамки приличия. На свой выпускной я впервые надела каблуки —
Наталья Шмакова окончила школу в
— Я влюбилась в свое платье с первого взгляда и люблю его по сей день. Белое, легкое и струящееся, наверное, тогда оно было максимально мое и для меня. По тем временам платье стоило
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