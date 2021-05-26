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Директор обалдеет: рассматриваем шикарные платья из бутиков к выпускному — кто-то пойдет на праздник в мини за 229 тысяч

Родители не каждой школьницы смогут позволить себе такую роскошь — в среднем платье обойдется от 30 тысяч рублей

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Смотрим, какие выпускные платья продают в новосибирских магазинах

Смотрим, какие выпускные платья продают в новосибирских магазинах

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В выборе платья на выпускной бал современные школьницы доверяют модным стилистам из соцсетей, придерживаясь принципа «надеть не один раз». В ход идут минималистичные брючные костюмы, комбинезоны, платья-комбинации — как правило, за невысокую стоимость. Но не перевелись еще те, которые хотят блистать в роскошных платьях в пол, расшитых бисером, будто на ковровой дорожке. Корреспондент НГС Алёна Золотухина прошлась по салонам с вечерними платьями и попросила продавцов-консультантов показать самые шикарные и дорогие модели — посмотрите, что мы нашли.

Первым в маршруте оказался салон вечерних и свадебных платьев Pauline, который находится в ТЦ «Подсолнух» на площади Маркса. Консультант Виктория Диль рассказывает, что их покупательницы отдают предпочтение платьям с рукавами — пришитыми или съемными, длине миди, блеску, жемчужному обрамлению.

— Наш хит продаж — платье «Анжелика» с рукавами-трансформерами, — показывает платье Виктория. Модель представлена в салоне в нескольких расцветках и тканях.

Слева — модель «Анжелика», <nobr class="_">27 450 рублей</nobr>. Справа — «Арвен», <nobr class="_">38 450 рублей</nobr>, длина макси

Слева — модель «Анжелика», 27 450 рублей. Справа — «Арвен», 38 450 рублей, длина макси

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— Девочки обычно выбирают то, что хорошо садится им по фигуре. Как правило, это корсетные платья А-силуэта (например, модель «Арвен»), которые скрывают недостатки фигуры — для них это очень важно. Платья в пол берут меньше, ходовая длина — миди. Мы всегда спрашиваем, из какой школы выпускница, чтобы избежать неловкой ситуации с одинаковыми платьями, — рассказывает консультант.

Модель «Милисента» в макси- и миди-длине — <nobr class="_">34 900 рублей</nobr> <nobr class="_">и 27 900 рублей</nobr>

Модель «Милисента» в макси- и миди-длине — 34 900 рублей и 27 900 рублей

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Виктория Диль рассказывает, что выпускницы всё еще берут свадебные платья на школьный бал. Например, за платье, что на фото ниже, выпускница даже оставила задаток, но потом передумала и выбрала другую модель.

Стоимость платья — <nobr class="_">66 900 рублей</nobr>

Стоимость платья — 66 900 рублей

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Для тех, кто хочет запомниться и быть яркой, в салоне имеется ярко-розовое платье с юбкой из фатина с разрезом на ноге — действительно, смотреться такое будет эффектно.

Стоимость платья — <nobr class="_">22 450 рублей</nobr>

Стоимость платья — 22 450 рублей

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В ТЦ «Подсолнух» довольно много магазинов с платьями на любой вкус. На манекены надеты даже те модели, что носили школьницы десять лет назад, однако старомодность нарядов совсем не влияет на их стоимость.

В салоне My Selection мы нашли платье, которое продавец отнесла к категории люкс за счет качества ткани.

Стоимость платья — <nobr class="_">28 000 рублей</nobr>

Стоимость платья — 28 000 рублей

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— К нам приезжает много девочек с области за особенным платьем на выпускной, они понимают, что такое платье пригодится им один раз и второго случая надеть его может не представиться, — говорит консультант София Тасканова.

Следующим был салон платьев «Мендельсон». Консультант Анна показала их самые дорогие модели и поделилась своими наблюдениями о спросе.

Такое платье стоит <nobr class="_">56 900 рублей</nobr>

Такое платье стоит 56 900 рублей

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— Особенность этого платья — в разной длине юбки: сзади шлейф, который отстегивается, получается смена образа, — говорит Анна. По словам консультанта, в тренде сейчас сочетание разных фактур, модели из шелка, атласа, юбки из фатина.

Оба платья стоят <nobr class="_">23 500 рублей</nobr>

Оба платья стоят 23 500 рублей

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Анна рассказывает, что выпускницы любят эти модели — на торжественную часть можно надеть каблуки, а после сменить их на кроссовки или кеды, накинуть джинсовку или косуху и пойти встречать рассвет.

Платье <nobr class="_">за 46 200 рублей</nobr>

Платье за 46 200 рублей

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Силуэтное платье с глиттерным напылением и фатиновой юбкой со шлейфом тоже, по словам консультанта, нравится выпускницам.

— У нас в салоне можно найти вечернее платье на любой бюджет, начиная от 8 тысяч рублей и заканчивая в пределах 60 тысяч рублей. Выбор выпускниц обычно останавливается на платьях длиной миди в минималистичном стиле. Выбирать платья на вечер девочки активно начали примерно с апреля, бюджет в среднем — от 25–30 тысяч рублей, — говорит консультант.

В салоне Esperanza выпускные и вечерние платья сейчас можно найти со скидкой 50%, брендовую модель можно приобрести, начиная от 7 тысяч рублей. Хозяйка магазина Татьяна Смирнова говорит, что теперь они будут специализироваться исключительно на свадебных моделях.

Платье из Америки, стоит <nobr class="_">58 000 рублей</nobr>

Платье из Америки, стоит 58 000 рублей

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— У выпускниц запрос из крайности в крайность: или найти то, что они потом будут носить в повседневности, или то, в чём они будут блистать в образе королевы бала. Мы стараемся подобрать в обоих направлениях, но наши модели больше для второй категории, — говорит Татьяна Смирнова.

Платье производства Италии, <nobr class="_">28 000 рублей</nobr>

Платье производства Италии, 28 000 рублей

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В салоне представлены модели российского, белорусского и итальянского производства.

Платье из Беларуси, стоимость — <nobr class="_">27 тысяч рублей</nobr>

Платье из Беларуси, стоимость — 27 тысяч рублей

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Модный бутик на улице Советской Malina Bonita предлагает выпускницам платья в самых разных вариациях.

Платье стоит <nobr class="_">45 тысяч</nobr> рублей

Платье стоит 45 тысяч рублей

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Вышивка на платье выполнена вручную. Изначально оно шло в новогодней коллекции, сейчас модель смотрят для свадьбы. Для выпускного, по мнению консультантов, оно слишком яркое — обычно выпускницы выбирают что-то легкое, однотонное, минималистичное, без декора, так как не хотят сильно выделяться.

Стоимость платья — <nobr class="_">25 000 рублей</nobr>

Стоимость платья — 25 000 рублей

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Обрезать юбку макси до комфортной длины — частая судьба выпускного платья в пол.

Модель слева с пышной юбкой <nobr class="_">мини —</nobr> <nobr class="_">10 500 рублей</nobr>. Модель справа <nobr class="_">со скидкой —</nobr> <nobr class="_">7500 рублей</nobr>

Модель слева с пышной юбкой мини — 10 500 рублей. Модель справа со скидкой — 7500 рублей

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— Выпускницы приходят с мамами, у которых другой взгляд на то, каким должно быть платье — праздничное, нарядное, классическое, а школьницы, наоборот, стремятся к простоте, — рассказывают консультанты и добавляют, что черный цвет платья мамы тоже часто бракуют.

Комбинезон, <nobr class="_">8500 рублей</nobr>

Комбинезон, 8500 рублей

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Последние три варианта — как раз то, что привлекает школьниц для их выпускного бала. Комбинезон пользуется особой популярностью, а за счет нитки люрекса смотрится нарядно.

Самая дорогая одежда в городе продается в магазине брендовой одежды Lukse. Мы решили посмотреть, в какую максимальную сумму обойдутся платья, подходящие на выпускной вечер. По запросу «вечернее платье» сайт выдает лаконичные однотонные варианты, начиная от 19 800 рублей и заканчивая суммой в 229 350 рублей от Saint Laurent. Маленькое черное платье того же бренда с фигурным вырезом предлагается за 201 250 рублей.

Самые дорогие вечерние платья в магазине выглядят так

Самые дорогие вечерние платья в магазине выглядят так

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выпускнойплатье на выпускной
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