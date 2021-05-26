Директор обалдеет: рассматриваем шикарные платья из бутиков к выпускному — кто-то пойдет на праздник в мини за 229 тысяч

В выборе платья на выпускной бал современные школьницы доверяют модным стилистам из соцсетей, придерживаясь принципа «надеть не один раз». В ход идут минималистичные брючные костюмы, комбинезоны, платья-комбинации — как правило, за невысокую стоимость. Но не перевелись еще те, которые хотят блистать в роскошных платьях в пол, расшитых бисером, будто на ковровой дорожке. Корреспондент НГС Алёна Золотухина прошлась по салонам с вечерними платьями и попросила продавцов-консультантов показать самые шикарные и дорогие модели — посмотрите, что мы нашли.
Первым в маршруте оказался салон вечерних и свадебных платьев Pauline, который находится в ТЦ «Подсолнух» на площади Маркса. Консультант Виктория Диль рассказывает, что их покупательницы отдают предпочтение платьям с рукавами — пришитыми или съемными, длине миди, блеску, жемчужному обрамлению.
— Наш хит продаж — платье «Анжелика» с рукавами-трансформерами, — показывает платье Виктория. Модель представлена в салоне в нескольких расцветках и тканях.
— Девочки обычно выбирают то, что хорошо садится им по фигуре. Как правило, это корсетные платья
Виктория Диль рассказывает, что выпускницы всё еще берут свадебные платья на школьный бал. Например, за платье, что на фото ниже, выпускница даже оставила задаток, но потом передумала и выбрала другую модель.
Для тех, кто хочет запомниться и быть яркой, в салоне имеется ярко-розовое платье с юбкой из фатина с разрезом на ноге — действительно, смотреться такое будет эффектно.
В ТЦ «Подсолнух» довольно много магазинов с платьями на любой вкус. На манекены надеты даже те модели, что носили школьницы десять лет назад, однако старомодность нарядов совсем не влияет на их стоимость.
В салоне My Selection мы нашли платье, которое продавец отнесла к категории люкс за счет качества ткани.
— К нам приезжает много девочек с области за особенным платьем на выпускной, они понимают, что такое платье пригодится им один раз и второго случая надеть его может не представиться, — говорит консультант София Тасканова.
Следующим был салон платьев «Мендельсон». Консультант Анна показала их самые дорогие модели и поделилась своими наблюдениями о спросе.
— Особенность этого платья — в разной длине юбки: сзади шлейф, который отстегивается, получается смена образа, — говорит Анна. По словам консультанта, в тренде сейчас сочетание разных фактур, модели из шелка, атласа, юбки из фатина.
Анна рассказывает, что выпускницы любят эти модели — на торжественную часть можно надеть каблуки, а после сменить их на кроссовки или кеды, накинуть джинсовку или косуху и пойти встречать рассвет.
Силуэтное платье с глиттерным напылением и фатиновой юбкой со шлейфом тоже, по словам консультанта, нравится выпускницам.
— У нас в салоне можно найти вечернее платье на любой бюджет, начиная
В салоне Esperanza выпускные и вечерние платья сейчас можно найти со скидкой 50%, брендовую модель можно приобрести, начиная
— У выпускниц запрос из крайности в крайность: или найти то, что они потом будут носить в повседневности, или то, в чём они будут блистать в образе королевы бала. Мы стараемся подобрать в обоих направлениях, но наши модели больше для второй категории, — говорит Татьяна Смирнова.
В салоне представлены модели российского, белорусского и итальянского производства.
Модный бутик на улице Советской Malina Bonita предлагает выпускницам платья в самых разных вариациях.
Вышивка на платье выполнена вручную. Изначально оно шло в новогодней коллекции, сейчас модель смотрят для свадьбы. Для выпускного, по мнению консультантов, оно слишком яркое — обычно выпускницы выбирают что-то легкое, однотонное, минималистичное, без декора, так как не хотят сильно выделяться.
Обрезать юбку макси до комфортной длины — частая судьба выпускного платья в пол.
— Выпускницы приходят с мамами, у которых другой взгляд на то, каким должно быть платье — праздничное, нарядное, классическое, а школьницы, наоборот, стремятся к простоте, — рассказывают консультанты и добавляют, что черный цвет платья мамы тоже часто бракуют.
Последние три варианта — как раз то, что привлекает школьниц для их выпускного бала. Комбинезон пользуется особой популярностью, а за счет нитки люрекса смотрится нарядно.
Самая дорогая одежда в городе продается в магазине брендовой одежды Lukse. Мы решили посмотреть, в какую максимальную сумму обойдутся платья, подходящие на выпускной вечер. По запросу «вечернее платье» сайт выдает лаконичные однотонные варианты, начиная
Следом идут платья от Khaite
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