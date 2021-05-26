Директор обалдеет: рассматриваем шикарные платья из бутиков к выпускному — кто-то пойдет на праздник в мини за 229 тысяч

Первым в маршруте оказался салон вечерних и свадебных платьев Pauline, который находится в ТЦ «Подсолнух» на площади Маркса. Консультант Виктория Диль рассказывает, что их покупательницы отдают предпочтение платьям с рукавами — пришитыми или съемными, длине миди, блеску, жемчужному обрамлению.

— Наш хит продаж — платье «Анжелика» с рукавами-трансформерами, — показывает платье Виктория. Модель представлена в салоне в нескольких расцветках и тканях.