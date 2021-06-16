В Новосибирске продлили запрет на проведение массовых мероприятий для школьников и студентов до 2022 года

В Новосибирске запретили массовые мероприятия для школьников и студентов
В Новосибирске продлили запрет на проведение массовых мероприятий для школьников, студентов и воспитанников детских садов до конца года.
— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запрещают проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Действие данного нормативно-правового акта пролонгировано до 1 января 2022 года, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Письмо от Роспотребнадзора об этих ограничениях администрация города получила в начале июня.
Требование по ограничению входа в образовательные учреждения не установлено. Родителям можно посещать школы, вузы и детские сады только в медицинской маске, измерив температуру на входе и обработав руки антисептиком.
— Таким образом, проведение выпускных линеек в новосибирских школах возможно в рамках каждого отдельного выпускного класса как в помещении школы, так и на ее территории. Возможно проведение выпускных мероприятий в присутствии родителей. Ограничением является общее количество человек, присутствующих на линейке, — не более 50 человек, — пояснили в городской администрации.
Также городские власти анонсировали единый городской выпускной «Время первых» 25 июня — он пройдет в онлайн-формате.
— Девять тысяч выпускников 11-х классов ждут масштабная программа, поздравления, награды, прямые эфиры, онлайн-челленджи и конкурсы, розыгрыши призов, лучшая музыка, веселые ведущие и выступления артистов, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Кроме того, сегодня стало известно, что в Новосибирске из-за коронавируса отменили массовые гулянья на День города.