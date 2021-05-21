«Выходит 36 тысяч»: новосибирцы рассказали, сколько потратят на выпускные платья, подарки учителям и банкет

— Вместе с родителями онлайн выходят и специалисты — предложение выросло за год почти на треть, благодаря чему родители могут сравнить все предложения и выбрать из них самые выгодные под любой бюджет или же организовать для детей особенный праздник, подобрав тематические развлечения, — добавил Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг».



До 12 тысяч только на банкет



Новосибирцы планируют потратить на школьный выпускной от 5 до 36 тысяч рублей. В бюджет входит покупка наряда, оплата ведущего с фотографом, траты на организационные вопросы и подарки учителям. Большая часть денег уходит на оплату еды и аренду помещения — стоимость банкета может достигать 12 тысяч рублей с одного ребенка.



— Выпускной на ребенка в кафе «Парадиз» обойдется в 12 тысяч рублей. Также по 3500 рублей с каждого родителя, если хотим присутствовать в кафе, — подсчитала читательница Татьяна.



Другая читательница НГС Светлана планирует потратить в целом на выпускной более 15 тысяч рублей, 9 из которых пойдут на оплату банкета.

