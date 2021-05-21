«Выходит 36 тысяч»: новосибирцы рассказали, сколько потратят на выпускные платья, подарки учителям и банкет

НГС посчитал стоимость школьного выпускного в Новосибирске
Уже 22 мая в новосибирских школах прозвенят последние звонки. После выпускники вплотную займутся сдачей экзаменов. И свобода! А значит, и выпускные. НГС узнал, сколько планируют потратить родители на подготовку ребенка к выпускному, на что уходит больше всего денег и на чем можно сэкономить. Также вместе с аналитиками «Авито Услуги» мы подсчитали, во сколько в среднем обходится главное торжество школьной поры. Всю полезную информацию мы собрали в двух картинках.
Родители выпускников начинают готовиться к торжеству в начале весны. К апрелю залы, время организаторов и ведущих уже расписаны. Поэтому в марте и апреле спрос на услуги специалистов, которые могут взять на себя организацию выпускного, выросли на
— Вместе с родителями онлайн выходят и специалисты — предложение выросло за год почти на треть, благодаря чему родители могут сравнить все предложения и выбрать из них самые выгодные под любой бюджет или же организовать для детей особенный праздник, подобрав тематические развлечения, — добавил Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг».
До 12 тысяч только на банкет
Новосибирцы планируют потратить на школьный выпускной от 5 до 36 тысяч рублей. В бюджет входит покупка наряда, оплата ведущего с фотографом, траты на организационные вопросы и подарки учителям. Большая часть денег уходит на оплату еды и аренду помещения — стоимость банкета может достигать 12 тысяч рублей с одного ребенка.
— Выпускной на ребенка в кафе «Парадиз» обойдется в 12 тысяч рублей. Также по 3500 рублей с каждого родителя, если хотим присутствовать в кафе, — подсчитала читательница Татьяна.
Другая читательница НГС Светлана планирует потратить в целом на выпускной более 15 тысяч рублей, 9 из которых пойдут на оплату банкета.
— Также вручение аттестатов, фотографии, подарки, проведение последнего звонка и одежда. Пока неизвестно, какой подарок будет учителям, но будет один общий, на всех, — уточнила женщина.
Помимо трат на еду и развлечения детей на выпускном, родителям необходимо заложить в бюджет покупку выпускного платья или костюма. Откликнувшиеся на опрос редакции НГС читатели сообщили, что потратят на платье от 4 тысяч до 13 тысяч рублей, хотя, конечно, у выпускниц бывают и намного более дорогостоящие платья. Некоторые предпочитают шить платье на заказ.
— Я уже потратила 10 тысяч рублей на ткань платья. Сшить платье стоило 3 тысячи. Также шью брючный костюм за 7 тысяч на всякий случай, если платье не будет готово. Либо чтобы переодеться в более удобную одежду, — рассказывает Татьяна.
На туфли к платью новосибирцы собираются потратить от 1,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, кроме того, потребуется бижутерия.
— На бижутерию я рассчитываю потратить 3 тысячи рублей. Макияж и прическа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Возможно, что-то еще всплывет. Вот и выходит около 36 тысяч. А еще и выпускной в детском саду у ребенка. Но тут проще — 3 тысячи на подарки детям и воспитателям. А также фото и видео — 500 рублей, — подсчитала читательница Татьяна.
Какие предложения есть на «Авито»
Эксперты «Авито Услуг» проанализировали, во сколько в среднем обходится организация выпускного в школе. Их итоговая смета предполагает меньшие затраты, чем те, о которых рассказали читатели.
— На «Авито» очень большое число предложений, высокая конкуренция, завышать цену невыгодно, — пояснили в проекте «Авито Услуги».
По данным «Авито Услуг», средняя стоимость аренды зала для проведения банкета составляет 1000 рублей за час. Цена зависит от расположения, величины и типа помещения.
Можно найти помещения в стиле лофт, уличные шатры или арендовать коттедж, в последнем случае цена обычно рассчитывается за сутки и составляет в Новосибирске в среднем
Сам банкет обойдется в среднем в 800 рублей на человека (цена зависит от сложности меню и уровня организации кейтеринга). Средняя стоимость услуг ведущего в Новосибирске составляет 2000 рублей в час, диджея — 1500 в час. Нередко они объединяются в тандем и озвучивают общий прайс, что может оказаться выгоднее.
Украшение банкетного зала обойдется в среднем в 4500 рублей. Как вариант — можно украсить весь зал шарами или организовать отдельную фотозону. Средняя стоимость услуг видеографа и фотографа в Новосибирске составляет 1000 рублей в час, стоимость полного дня — в районе
Аренда автомобиля — например, лимузина — обойдется в среднем в 2500 рублей в час, при этом нередко перевозчик ставит условие аренды не менее 2 часов, а в одну машину войдет не более 30 человек.
Кроме банкета, родители оплачивают подарки учителям. В среднем в Новосибирске букет цветов стоит 1350 рублей — таких нужно будет как минимум два: для классного руководителя и директора. Но чаще всего букет нужен каждому учителю, который вел уроки у вашего ребенка в средней и старшей школе.
В качестве памятного подарка учителю и директору часто выбирают именные органайзеры, настенные часы, всё чаще можно встретить готовые подарочные наборы, наполнение которых можно выбирать на свое усмотрение. Как правило, стоимость таких презентов каждому учителю не превышает 3000 рублей.
Школе можно подарить саженцы растений (их стоимость зависит от выбранного сорта и размеров), интерактивную доску или оборудование для спортзала.
Личные траты
Самый большой разброс цен — в сегменте одежды и обуви. Платье и костюм на выпускной можно купить «с рук» в отличном состоянии или новые, стоимость зависит исключительно от пожеланий и финансовых возможностей. Средняя цена платья на «Авито» — 2000 рублей.
Средняя цена мужского костюма составляет 2600 рублей.
— На фоне пандемии и отмены праздников можно найти совершенно новые платья со скидкой. Цены на новые модели, предлагаемые магазинами на «Авито», тоже заметно варьируются, — рассказали аналитики.
Как отмечают аналитики, на «Авито Услугах» средняя цена женских туфель — 800 рублей. А вот мужские модели стоят чуть дороже — в среднем 1500 рублей.
Макияж на выпускной можно сделать за 1000 рублей, прическа обойдется примерно в такую же сумму.
Во сколько обойдется выпускной
Мы рассчитали, во сколько в среднем обойдется выпускной, если в классе 30 человек, а развлекательная часть с ведущим и диджеем будет длиться 5 часов.
На первой инфографике проанализировали общие расходы и сложили — получилось
На второй инфографике мы рассчитали личные расходы, которые лягут на плечи родителей в зависимости от желаний их детей. Ведь выпускное платье можно купить как за 2 тысячи, так и за 25 тысяч.
Итоговая сумма за выпускной в 2021 году в Новосибирске в среднем составит для выпускника — 8200 рублей, а для выпускницы — 8900 рублей.
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