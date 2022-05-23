«Цена может доходить до 1 миллиона»: сколько заплатят родители за выпускные в этом году — расходы серьезно выросли

— Если в 2020 году средняя цена выпускного вечера (ведущий плюс диджей) была 35–50 тысяч, то сейчас это 40–70 тысяч рублей. Если ведущих два, то цена будет от 70 до 100 тысяч рублей. Рост за год составил около 10–20%. Чек на банкет также вырос. Когда произошел резкий скачок курса доллара, некоторые заведения приостановили даже заключение договоров на пару недель, чтобы пересчитать средний чек и скорректировать его под новые реалии, — говорит Роман.

По словам представителя event-индустрии, выпускные — не самый простой вид заказа для его коллег: