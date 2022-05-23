«Цена может доходить до 1 миллиона»: сколько заплатят родители за выпускные в этом году — расходы серьезно выросли
Изучаем стоимость банкетов, одежды и гонорары ведущих — некоторые родители заказывают звезд из Москвы за 150 тысяч
Последние два года жизнь преподносит сюрпризы. Но этим летом выпускники планируют в обычном режиме отпраздновать окончание школы — тем более региональные власти это разрешили. При этом обстановка в мире повлияла на все сферы, включая развлечения. Редакция НГС поговорила с организаторами, ведущими праздников, представителями банкетных залов и стилистом, чтобы узнать, сколько придется заплатить родителям за выпускные вечера в этом году.
Праздник в новых реалиях
При подготовке к выпускному дню в первую очередь инициативная группа родителей выбирает организатора праздников. В идеале необходимо привлечь профессионала. Минимальный набор в таком случае — ведущий и диджей. Если позволяет бюджет, можно нанять второго ведущего. Количество пунктов развлекательной программы может быть разным и полностью зависит от бюджета заказчика.
Ведущий и организатор праздников Роман Зеленский рассказал НГС, что рост цен на услуги ведущих в среднем за год составил около 10–20%.
— Если в 2020 году средняя цена выпускного вечера (ведущий плюс диджей) была 35–50 тысяч, то сейчас это 40–70 тысяч рублей. Если ведущих два, то цена будет от 70 до 100 тысяч рублей. Рост за год составил около 10–20%. Чек на банкет также вырос. Когда произошел резкий скачок курса доллара, некоторые заведения приостановили даже заключение договоров на пару недель, чтобы пересчитать средний чек и скорректировать его под новые реалии, — говорит Роман.
По словам представителя event-индустрии, выпускные — не самый простой вид заказа для его коллег:
— Выпускной — это не свадьба и не корпоратив. Если проведение свадьбы, как правило, обсуждаешь с двумя людьми — женихом и невестой, то в случае с выпускными это несколько мамочек, каждая из которых хочет внести свои корректировки, у всех свои идеи, и зачастую они не могут договориться даже между собой.
Выгоднее вместе
Роман Зеленский отмечает, что оптимальный вариант максимально интересно отметить выпускной — объединиться несколькими классами. В таком случае чек делится на большее количество человек и расходы меньше бьют по семейному бюджету.
— Аренда зала — отдельный пункт. Важно учитывать количество гостей и выбирать ту площадку, которая вместит всех желающих. При этом когда классы объединяются, проще сделать интересную программу. Бюджеты можно разделить, заказать дополнительных артистов, музыкальную группу, оригинальные творческие номера, — говорит Роман Зеленский.
Именно так поступили в гимназии
— Мы объединились тремя классами. Выпускной пройдет в банкетном зале «Премьер» на Жуковского, 102. У нас будут ведущий, кавер-группа, бумажное шоу, фотограф, видеооператор, фотозона, букеты для учителей, подарки детям, банкет (ребенок и один родитель). На платье, обувь и аксессуары ушло в районе 12 тысяч. Моя дочь занимается в модельном агентстве, макияж нам сделают там, — говорит Оксана Баркова.
За чей счет банкет
В Новосибирске не так много залов, которые могут вместить достаточное количество участников. Среди них организаторы называют «Мёд» на Красноярской, 35, «Ватель» на Красном проспекте, 50, банкетный зал в киноконцертном комплексе
В банкетном зале ДК
— Средний чек остался прежним — 2,5 тысячи на человека. Мы предлагаем сеты из нескольких блюд на выбор (2,1 тысячи, 2,4 и 3 тысячи рублей). Можно выбрать из основного меню. Хотя на него цены подросли, мы можем подстроиться и составить меню, исходя из пожеланий заказчика. Напитки все предоставляет заказчик — как алкогольные, так и безалкогольные, пробкового сбора у нас нет. Сервисный сбор составляет 10%, — рассказал представитель банкетного зала.
По словам собеседника, даты бронируют заранее. Но последние два года эти сроки сдвинулись в сторону уменьшения.
— Когда стали известны даты выпускных, тогда и стали бронировать. До этого не было ясности. Если ранее даты бронировали за полгода, то сейчас за 2–3 месяца. Каждый год всё меняется.
В ресторанном пространстве «Мёд» сообщили, что в их заведении даты на выпускной сезон 2022 года были выкуплены еще год назад.
— Даты были выкуплены еще с сентября, мы всегда готовимся заранее. За год продукты у закупщиков подорожали на 20% — в основном меню это отразилось на 20–100 рублей в зависимости от блюда. Несмотря на рост цен, условия по уже заключенным договорам не изменились. В среднем банкет на одного гостя у нас обойдется в 2,3 тысячи рублей без учета алкоголя и сервисного сбора. На услуги цены мы не поднимали. Каждый выпускной вечер — минимум 100 гостей, это количество покрывает минимальный чек, — рассказали НГС в банкетной службе «Мёда».
Праздник на миллион
Ведущий и организатор Алексей Ружников отмечает: после пандемийного сезона количество специалистов, которые берутся за выпускные, сократилось на порядок. Причина — панические настроения из-за отмен, споры по возврату предоплат и другие форс-мажорные обстоятельства. Но несмотря на все потрясения, спрос на выпускные не упал, в итоге работы у ведущих стало даже больше. По словам ведущего, цена на некоторые выпускные может доходить до 1 миллиона рублей.
— Помимо ежегодной индексации цен, ощутимый скачок цен на банкет вызвали последние события в мире. Цена по меню в некоторых заведениях выросла на 20–30%. Пропорционально этому просела цена на шоу. Есть выпускные на 30 человек, есть на 300. Соответственно возможности разные, но мы стараемся держать цену порядка 13–15 тысяч рублей на человека. Общий бюджет на шоу колеблется от 200 тысячи рублей до 1 миллиона рублей.
Столь высокая цена объясняется масштабностью события, когда количество участников может достигать нескольких сотен человек.
— Если мы ставим миллионный проект, не стоит думать, что эти выпускники — «мажоры», просто их количество позволяет сделать масштабный праздник. В расходы включены артисты, техническое оснащение, съемка в несколько камер, подготовка клипов от родителей и выпускников. Сейчас мои услуги ведущего стоят 50 тысяч рублей. Организация праздника в среднем стоит 40–60 тысяч рублей, но может быть и выше, исходя из общей стоимости проекта.
По словам Алексея Ружникова, в Новосибирске есть школы, которые могут себе позволить достаточно высокие бюджеты на мероприятия.
— На 2022 год от одной из школ приходил запрос на 500 гостей, они хотели провести выпускной в «Экспоцентре». В другой школе Новосибирска в прошлом году выпускной вела лучшая ведущая России по версии Wedding Awards Russia Натали Веда. Ее гонорар составляет порядка 100–150 тысяч рублей, не считая перелета и райдера. Хотя по московским меркам даже это не самый высокий гонорар для немедийных ведущих.
Одеть Надежду
Выпускные вечера многие школьники (и их родители) воспринимают как выход в свет. И здесь без нового наряда никак не обойтись. Имидж-стилист Олеся Саволюк считает, что выпускникам есть из чего выбрать, несмотря на уход популярных марок одежды с рынка.
— Цены на выпускные наряды поднялись, но не критично. В среднем, на 10–20%. Это касается как женской, так и мужской одежды. В среднем ценовом сегменте весь образ, включая макияж, обойдется в 35–40 тысяч. У мужчин эта сумма будет не меньше. Если раньше костюмы можно было купить в той же Zara за 18–20 тысяч, то сейчас массмаркет ушел, и в «Синаре» пиджак и брюки обойдутся дороже. Можно сэкономить, убрав пиджак, и сумма будет меньше. Уход с рынка ряда компаний особо на выбор одежды для выпускниц не повлиял — популярные Zara, Mango, H&M не предлагали ассортимента праздничной одежды. По моим наблюдениям, порядка 80% выпускников пользуются услугами проката или пошива платьев. В первом случае наряд можно взять на один вечер, и он не будет пылиться в шкафу. Пошивом наряда стоило озадачиться заранее, потому что сейчас найти свободную швею будет очень проблематично, — рассказала Олеся Саволюк.
Стилист дала советы, какой наряд выбрать, чтобы выглядеть стильно и актуально. Она перечислила несколько вариантов мест выбора нарядов для выпускных.
— Сейчас на первом месте лаконичность и сдержанность. Максимально простой крой, сложные, но не броские оттенки, никаких перьев и страз. Тем, кто еще не успел подобрать наряд к выпускному, я рекомендую заглянуть в шоурумы местных дизайнеров, которые выпускали капсульные коллекции специально к этому событию. Также стоит посетить магазины Lime и Lichi, там есть очень хороший ассортимент для выпускных.
Если надевать ношенное (пусть и красивое) до вас платье не очень хочется, имеет смысл выбрать наряд, который послужит и после.
— Если вы хотите использовать наряд в дальнейшем, я бы сильно рекомендовала обратить внимание на брючные костюмы светлых оттенков. Это могут быть белые, бежевые, оттенки зеленого, розового, лиловые, голубые. Это всегда смотрится женственно и актуально. К такому костюму стоит добавить более заметные аксессуары: контрастный топ, крупные серьги, браслеты, интересные колье, — советует имидж-стилист.
Также посмотрите, в каких платьях щеголяли новосибирские выпускницы в прошлом году — там есть даже мини за 229 тысяч рублей.