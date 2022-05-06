Новосибирским одиннадцатиклассникам разрешили выпускные в школах впервые за пандемию

В Новосибирске не будут проводить общегородской выпускной в 2022 году. Об этом в прямом эфире радио «Городская волна» сообщил начальник Департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. При этом местные выпускные в школах в этом году разрешили впервые с начала пандемии.

— В этом году, так как у нас произошло ослабление мер по выпускным вечерам в образовательных организациях, мы не будем планировать вариант единого выпускного. Здесь надо сказать о том, что все-таки не полностью сняты ограничительные меры. Второй момент — надо детей обезопасить. Мы очень внимательно прислушиваемся к мнению нашей медицины — они говорят, что в мае и июне возможны некоторые всплески. В этих условиях нецелесообразно рисковать здоровьем выпускников и педагогов, — рассказал Рамиль Ахметгареев.



Общегородской выпускной прошел в Новосибирске впервые четыре года назад, напомнил начальник департамента образования. Его удалось провести в очном формате на Михайловской набережной два раза. С начала пандемии он проходил в онлайн-формате.