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Новосибирским одиннадцатиклассникам разрешили выпускные в школах впервые за пандемию

Праздники пройдут с 23 июня по 4 июля

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Общегородской выпускной по-прежнему проводить не будут

Общегородской выпускной по-прежнему проводить не будут

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В Новосибирске не будут проводить общегородской выпускной в 2022 году. Об этом в прямом эфире радио «Городская волна» сообщил начальник Департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. При этом местные выпускные в школах в этом году разрешили впервые с начала пандемии.

— В этом году, так как у нас произошло ослабление мер по выпускным вечерам в образовательных организациях, мы не будем планировать вариант единого выпускного. Здесь надо сказать о том, что все-таки не полностью сняты ограничительные меры. Второй момент — надо детей обезопасить. Мы очень внимательно прислушиваемся к мнению нашей медицины — они говорят, что в мае и июне возможны некоторые всплески. В этих условиях нецелесообразно рисковать здоровьем выпускников и педагогов, — рассказал Рамиль Ахметгареев.

Общегородской выпускной прошел в Новосибирске впервые четыре года назад, напомнил начальник департамента образования. Его удалось провести в очном формате на Михайловской набережной два раза. С начала пандемии он проходил в онлайн-формате.

В мэрии также рассказали, что решение о формате принимает руководитель образовательной организации. Даты выпускных в образовательных учреждениях уже согласованы, рассказала начальник управления общего образования Надежда Чернякина. Они пройдут с 23 июня по 4 июля. Последний экзамен ОГЭ для девятиклассников — 22 июня. В этом году выпускные пройдут с участием родителей.

— Последние звонки пройдут для 9-х классов с 17 по 26 мая. А для выпускников 11-х классов — 24 и 25 мая, — уточнил Рамиль Ахметгареев.

Учебный год в школах Новосибирска в некоторых классах закончится 8 июня, при этом часть детей закончит учиться 25 мая. Об этом корреспонденту НГС сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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