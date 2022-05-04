Когда начнутся летние каникулы у школьников? Отвечает министр образования НСО

Учебный год в школах Новосибирска в некоторых классах закончится 8 июня, при этом часть детей закончит учиться 25 мая. Об этом корреспонденту НГС сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



— Учебный год в школах заканчивается по-разному — в зависимости от учебного плана. Обычно начальные классы и те, кто сдают экзамены, учатся до 25 мая, остальные — до начала июня. Но у нас есть школы, в которых дети будут учиться до 6–8 июня, — объяснил корреспонденту НГС министр. — Точные даты станут известны после 15 мая.