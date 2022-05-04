«Что значит — заблудиться на дорогах жизни?»: опубликованы темы итоговых сочинений — о чем пишут девятиклассники в НСО
Сегодня последний день для их написаний
Опубликованы темы итоговых сочинений в Новосибирской области для девятиклассников. Список появился
— В каждом регионе темы разные, и они публикуются в день проведения сочинения, — объяснил корреспонденту НГС директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. — Сегодня пишут сочинение 128 человек, которые не смогли написать его в декабре по уважительной причине или просто не набрали необходимые баллы.
Темы этого года:
- Что значит — заблудиться на дорогах жизни?
- Как защитить Землю от негативных последствий технического прогресса?
- Согласны ли Вы с высказыванием Бернарда Шоу: «Наказанием лжеца оказывается то, что он сам никому больше не может верить»?
- Моя любимая книга (музыка, фильм, спектакль).
- Чем Ваши ровесники могут помочь людям, попавшим в беду?
Только после успешной сдачи итогового сочинения выпускники допускаются к ГИА.
В Новосибирске 29 марта прошла акция, где любой взрослый мог сдать ЕГЭ. Журналистка НГС Елизавета Шаталова сдавала единый государственный экзамен в 2017 году — в этот раз решила проверить свои знания и присоединилась к акции.