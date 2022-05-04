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«Что значит — заблудиться на дорогах жизни?»: опубликованы темы итоговых сочинений — о чем пишут девятиклассники в НСО

Сегодня последний день для их написаний

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Только после успешной сдачи итогового сочинения выпускники допускаются к ГИА

Только после успешной сдачи итогового сочинения выпускники допускаются к ГИА

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Опубликованы темы итоговых сочинений в Новосибирской области для девятиклассников. Список появился 4 мая на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования в последний день проведения экзамена.

— В каждом регионе темы разные, и они публикуются в день проведения сочинения, — объяснил корреспонденту НГС директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. — Сегодня пишут сочинение 128 человек, которые не смогли написать его в декабре по уважительной причине или просто не набрали необходимые баллы.

Темы этого года:

  • Что значит — заблудиться на дорогах жизни?
  • Как защитить Землю от негативных последствий технического прогресса?
  • Согласны ли Вы с высказыванием Бернарда Шоу: «Наказанием лжеца оказывается то, что он сам никому больше не может верить»?
  • Моя любимая книга (музыка, фильм, спектакль).
  • Чем Ваши ровесники могут помочь людям, попавшим в беду?

Только после успешной сдачи итогового сочинения выпускники допускаются к ГИА.

В Новосибирске 29 марта прошла акция, где любой взрослый мог сдать ЕГЭ. Журналистка НГС Елизавета Шаталова сдавала единый государственный экзамен в 2017 году — в этот раз решила проверить свои знания и присоединилась к акции.

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