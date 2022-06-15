Скоро выпускные: вспоминаем, как новосибирская школьница преобразила к празднику свадебное платье из секонд-хенда
К наряду она добавила цепи, зеленые стразы и черный чокер
Уже на следующей неделе в Новосибирске начнутся выпускные для новосибирских школьников. Праздники продлятся с 23 июня по 4 июля. В 2021 году мы рассказывали, как новосибирская выпускница Анна Дубова на выдачу аттестатов переделала свадебное платье, которое нашла в секонд-хенде — вспоминаем ее историю.
Для своего наряда Анна добавила цепей, разукрасила его черным аэрозольным баллончиком, приделала зеленые стразы и надела полосатые гольфы.
— Мы хотели с моей подружкой обе прийти в свадебных платьях. У меня два выбора — или прийти с ней в свадебных платьях, если она согласится, или прийти в спортивном костюме, чтобы хоть как-то выделяться. Это же весело, — рассказала Аня.
Изначально Аня увидела другое свадебное платье в соцсетях секонд-хенда Gusto. Оно было более ажурное, но при примерке платье не подошло. Тогда девушка выбрала платье попроще.
— Мне казалось, что оно слишком обычное, и я решила купить стразы. Черные пятнышки красила краской аэрозольной. Цепи сначала хотела пришить, а потом подумала, что, может, буду еще для чего-то использовать платье или захочу по-другому его переделать, поэтому я их булавками большими прицепила, — рассказала выпускница.
На создание образа у девушки ушел всего один вечер. Больше всего времени заняли аксессуары, а точнее, каблуки-кеды, которые Аня красила с помощью баллончика. Вместе с платьем она надела черно-белые гольфы, черную водолазку и чокер.
— Мои подруги удивились, сказали, что клево. Одна даже начала снимать, но она в принципе всё снимает. Я мало с кем общалась, я там всего полтора года, в этом классе, но они сказали: «Вау, вы так классно выглядите». Уборщица нас начала фотографировать, мы с мамой были в шоке. Моя классная руководительница оценила, — поделилась Аня.
В эту школу Аня перешла лишь в
— Она вообще творческая девушка. В художественное училище собирается поступать, всё время придумывает что-то. Полтора года назад она как раз перешла из одной школы в другую. Что в той школе не очень приветствовали, там всё строго в форме. А в этой школе, наоборот, приветствуют самовыражение, — рассказывала мама Ани Татьяна Дубова.
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