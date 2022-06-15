Скоро выпускные: вспоминаем, как новосибирская школьница преобразила к празднику свадебное платье из секонд-хенда

Для своего наряда Анна добавила цепей, разукрасила его черным аэрозольным баллончиком, приделала зеленые стразы и надела полосатые гольфы.

— Мы хотели с моей подружкой обе прийти в свадебных платьях. У меня два выбора — или прийти с ней в свадебных платьях, если она согласится, или прийти в спортивном костюме, чтобы хоть как-то выделяться. Это же весело, — рассказала Аня.