Шестнадцатилетняя сибирячка купила свадебное платье в секонд-хенде и превратила его в наряд на выпускной — что у нее получилось

Свадебное платье преобразилось в выпускное и эпатажное
Новосибирская выпускница Анна Дубова на выдачу дипломов переделала свадебное платье, которое нашла в секонд-хенде. Она добавила цепей, разукрасила его черным аэрозольным баллончиком, приделала зеленые стразы и надела полосатые гольфы. Сейчас девушка готовится к поступлению в художественное училище Новосибирска.
— Мы хотели с моей подружкой обе прийти в свадебных платьях. У меня два выбора — или прийти с ней в свадебных платьях, если она согласится, или прийти в спортивном костюме, чтобы хоть как-то выделяться. Это же весело, — рассказала Аня.
Изначально Аня увидела другое свадебное платье в инстаграме секонд-хенда Gusto. Оно было более ажурное, но при примерке платье не подошло. Тогда девушка выбрала платье попроще.
— Мне казалось, что оно слишком обычное, и я решила купить стразы. Черные пятнышки красила краской аэрозольной. Цепи сначала хотела пришить, а потом подумала, что, может, буду еще для чего-то использовать платье или захочу по-другому его переделать, поэтому я их булавками большими прицепила, — рассказала выпускница.
На создание образа у девушки ушел всего один вечер. Больше всего времени заняли аксессуары, а точнее, каблуки-кеды, которые Аня красила с помощью баллончика. Вместе с платьем она надела черно-белые гольфы, черную водолазку и чокер.
— Мои подруги удивились, сказали, что клево. Одна даже начала снимать, но она в принципе всё снимает. Я мало с кем общалась, я там всего полтора года, в этом классе, но они сказали: «Вау, вы так классно выглядите». Уборщица нас начала фотографировать, мы с мамой были в шоке. Нам сказали, что мы хорошо выглядим. Моя классная руководительница оценила, — поделилась Аня.
В эту школу Аня перешла лишь полтора года назад.
— Она вообще творческая девушка. В художественное училище собирается поступать, всё время придумывает что-то. Полтора года она как раз перешла из одной школы в другую. Что в той школе не очень приветствовали, там всё строго в форме. А в этой школе, наоборот, приветствуют самовыражение, — рассказывает мама Ани Татьяна Дубова.
Сейчас Аня готовится к поступлению в художественное училище. Аня окончила школу хорошо, у нее в аттестате стоит всего три четверки, остальные — пятерки.
— Я хочу как-то получить несколько образований, если у меня терпения хватит, или просто проходить курсы по тем профессиям, которые мне интересны. Это графический дизайнер, дизайнер среды, театрально-декоративная живопись, юрист, журналист, и учитель обществознания, и еще фотограф, — сообщила девушка.
Изначально Аня хотела поступать в Екатеринбургское художественное училище из-за преподавателей.
— Я почитала и узнала, что новосибирское училище дружит с корейским университетом искусств, а я изучаю корейский и подумала, что было бы круто, если бы мне предложили поехать по обмену, а я знаю корейский. Так решила поступать в Новосибирске, — делится выпускница.
В день, когда в Новосибирске проходили выпускные, НГС сделал ностальгическую подборку о том, какими были платья несколько лет назад.