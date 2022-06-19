Звёзды дискотеки: в каких платьях отмечали выпускной 20 лет назад — ностальгические фото горожан
Мода на платья и костюмы была забавной, но некоторые образы актуальны до сих пор
В 20-х числах июня традиционно начинаются школьные выпускные балы. Возможно, событие не столь значимое для мальчиков, но для девочек выход в свет сравним с приемом у английской королевы. Современные школьницы при выборе образа с легкостью могут обратиться к соцсетям и заполучить платье мечты, чем не могли похвастаться выпускницы 20-летней давности. Всё, что у них было — вещевые рынки, примерка на картонке или знакомая швея, которая шила платье по выкройкам из журнала Burda. Мы решили немного поностальгировать и вспомнить, как одевались выпускники десяток (или два) лет назад.
2002 год
Ольга Ярошенко окончила школу
— Я хотела что-то в стиле «Великого Гэтсби» (до того, как это стало популярным), но портниха ошиблась и рубанула длину до мини. Учитывая, что я золотая медалистка, выбор платья казался максимально странным, — вспоминает Ольга.
— Выпускной был веселый, в отличие от последнего звонка, который я просто весь прорыдала. Из странного: нас не выпустили встречать рассвет, потому что в соседнем заведении был выпускной другой школы, и почему-то наши то ли родители, то ли учителя побоялись, что мы с ними подеремся. Хотя это странно, мы были очень приличными детьми, — говорит Ольга.
2005 год
Ольга Ваганова окончила школу в 2005 году, на выпускном у нее было розовое платье с атласной юбкой в пол.
— Я училась в 139-й школе. Платье для выпускного искала долго, потому что не было конкретного желания, в итоге взяла напрокат: надела и поняла, что нравится романтичный образ. Помню, что были недочеты и пришлось дорабатывать детали для гармоничного образа. Стоимость платья уже не помню. У одноклассниц были разные платья, у каждой свое видение, некоторые даже приходили в костюмах, — рассказывает Ольга.
2006 год
Алёна Дергач прислала фото с одноклассницами в редакцию НГС с пометкой: «Я посередине». Она окончила школу
— Платье, помню, с мамой покупали на площади Маркса в «Фестивале», стоило оно около 2000 рублей, это казалось очень много. Просто пришли и выбрали, что понравилось из ассортимента. Образ придумывали, отталкиваясь от платья. Я тогда на лето поехала работать вожатой в лагерь и на один день вырвалась на выпускной, но мне очень хотелось обратно. На следующий день утром я уже была опять в лагере. Если честно, плохо помню, что было на выпускном, потому что мне хотелось быстрее уехать обратно. Мой образ мне нравится до сих пор, и нет мысли: «О, какой ужас».
2008 год
Екатерина прислала нам несколько фото с выпускного 2008 года с пометкой: «Училась я в средней школе
— За платьем ездила в Нижний Новгород, тогда мама меня первый раз отправила в большой город одну, с достаточно крупной (на те времена) суммой денег, настоятельно порекомендовав мне купить пышное платье в пол. Я поступила наоборот: увидев это маленькое, кукольное платье, сразу влюбилась в него. После того как я приехала с ним домой и показала маме, был жуткий скандал. Мама платье вообще не оценила, а мне оно казалось самым лучшим платьем на земле. В итоге слезы, ругань, но делать нечего — пошла в том, что купила. Сейчас, спустя 14 лет, мама берет свои слова назад и говорит, что лучше такое, чем как «баба на чайнике». Прическа и макияж — отдельное произведение искусства, ну и мода была, — делится воспоминаниями Екатерина.
— Выпускные в те годы проходили всегда одинаково: сначала была торжественная часть (вручение аттестатов, песни, стихи, поздравления, школьный вальс), дальше было застолье, потом ночью все школы шли в центр города на главную и единственную площадь, где были поздравления от администрации, вручения и награждения лучших учеников, салют. После этого все шли обратно по своим школам и продолжали праздновать. Потом была дискотека до утра в местном летнем парке, а уже в 10 утра мы встречались классом с родителями возле школы и отправлялись в поход с ночевкой. К сожалению, мой выпуск был последним: после этого школу закрыли. Но я до сих пор вспоминаю ее и учителей с теплом в сердце, — рассказывает Екатерина.
2009 год
Дмитрий учился в школе
— Костюм выбрал светлый, потому что просто понравился. В тот год, видимо, был тренд на такой цвет (во всяком случае в Новосибирске), а темный не хотел, потому что в школе была форма — за год темный костюм успел мне надоесть, хоть я и нечасто в нем ходил. Выбор рубашки был между голубой и розовой. Белая не подходила, а голубая не так хорошо смотрелась с костюмом. Покупал в «Пеплосе», цена костюма вместе с рубашкой, галстуком и обувью вышла около 12–15 тысяч рублей. Естественно, этот костюм после выпускного я больше не надевал ни разу, — делится Дмитрий.
2010 год
Анна Прилепина окончила 159-й лицей. Она рассказывает, что собираясь на выпускной, хотела выглядеть как принцесса.
— Платье шили на заказ, стоило около 7000 рублей. Мне хотелось выглядеть празднично и не выставлять все прелести напоказ, соблюсти рамки приличия. На свой выпускной я впервые надела каблуки — 11 см, домой шла босиком. Одноклассницы выбирали платья покороче, с обилием декоративных элементов или совсем простые, у кого не было денег. Платья в пол были только у меня и у моей одноклассницы, — делится воспоминаниями Анна.
2011 год
Наталья Шмакова окончила школу в казахстанском Усть-Каменогорске в 2011 году. По ее словам, на их выпуск школьницы выбирали простые, но лаконичные платья без диких принтов и пышных юбок.
— Я влюбилась в свое платье с первого взгляда и люблю его по сей день. Белое, легкое и струящееся, наверное, тогда оно было максимально мое и для меня. По тем временам платье стоило
2013 год
Виктория Котова окончила школу
— Аттестаты нам торжественно вручали в городском ДК, а потом мы на не менее торжественных пазиках поехали в город фотографироваться и снимать выпускное видео. Сам праздничный банкет с дискотекой проходил в кафе «город Н», которого больше нет. Он находился рядом с ДКЖ. В сквере рядом с ДКЖ запускали салют в честь нас, а потом мы поехали встречать рассвет на набережную. И там всем классом запускали в небо воздушные фонарики — это было мило. На удивление на выпускном плакали мало, больше смеялись, а вот на последнем звонке ревели как белуги все. Было весело, но все прошло так быстро. Дольше спорили и готовились к этому ко всему, — вспоминает Виктория.
— Платье я начала искать еще за полгода до выпускного. Сначала объездила магазины, особо ничего не приглянулось, и решила платье шить. Собирала его из элементов, которые мне понравились в других платьях. Например, крылышки сзади или кружевная вышивка спереди. Голубой цвет получился случайно, хотела изначально фиолетовое, но нужной ткани не оказалось в магазине, пришлось брать голубую. Образом своим сейчас я уже не очень довольна. Прическа просто жесть, а вот платье не так уж сильно и сколхозилось за это время. Сейчас я бы изменила длину ему, и все-таки бы постаралась найти фиолетовую ткань, как и хотела, — говорит Виктория.
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