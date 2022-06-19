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Звёзды дискотеки: в каких платьях отмечали выпускной 20 лет назад — ностальгические фото горожан

Мода на платья и костюмы была забавной, но некоторые образы актуальны до сих пор

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А вы храните свое платье с выпускного бала?

А вы храните свое платье с выпускного бала?

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В 20-х числах июня традиционно начинаются школьные выпускные балы. Возможно, событие не столь значимое для мальчиков, но для девочек выход в свет сравним с приемом у английской королевы. Современные школьницы при выборе образа с легкостью могут обратиться к соцсетям и заполучить платье мечты, чем не могли похвастаться выпускницы 20-летней давности. Всё, что у них было — вещевые рынки, примерка на картонке или знакомая швея, которая шила платье по выкройкам из журнала Burda. Мы решили немного поностальгировать и вспомнить, как одевались выпускники десяток (или два) лет назад.

2002 год

Ольга Ярошенко окончила школу № 12 в 2002 году, платье ей сшили на заказ.

Выпускницы школы № 12 в 2002 году, Ольга вторая слева

Выпускницы школы № 12 в 2002 году, Ольга вторая слева

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— Я хотела что-то в стиле «Великого Гэтсби» (до того, как это стало популярным), но портниха ошиблась и рубанула длину до мини. Учитывая, что я золотая медалистка, выбор платья казался максимально странным, — вспоминает Ольга.

Ольга окончила школу с золотой медалью

Ольга окончила школу с золотой медалью

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— Выпускной был веселый, в отличие от последнего звонка, который я просто весь прорыдала. Из странного: нас не выпустили встречать рассвет, потому что в соседнем заведении был выпускной другой школы, и почему-то наши то ли родители, то ли учителя побоялись, что мы с ними подеремся. Хотя это странно, мы были очень приличными детьми, — говорит Ольга.

2005 год

Ольга Ваганова окончила школу в 2005 году, на выпускном у нее было розовое платье с атласной юбкой в пол.

Выпускница взяла платье напрокат — отличная экономия

Выпускница взяла платье напрокат — отличная экономия

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— Я училась в 139-й школе. Платье для выпускного искала долго, потому что не было конкретного желания, в итоге взяла напрокат: надела и поняла, что нравится романтичный образ. Помню, что были недочеты и пришлось дорабатывать детали для гармоничного образа. Стоимость платья уже не помню. У одноклассниц были разные платья, у каждой свое видение, некоторые даже приходили в костюмах, — рассказывает Ольга.

2006 год

Алёна Дергач прислала фото с одноклассницами в редакцию НГС с пометкой: «Я посередине». Она окончила школу № 168 в 2006 году.

Девушке нравится ее образ на выпускной

Девушке нравится ее образ на выпускной

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— Платье, помню, с мамой покупали на площади Маркса в «Фестивале», стоило оно около 2000 рублей, это казалось очень много. Просто пришли и выбрали, что понравилось из ассортимента. Образ придумывали, отталкиваясь от платья. Я тогда на лето поехала работать вожатой в лагерь и на один день вырвалась на выпускной, но мне очень хотелось обратно. На следующий день утром я уже была опять в лагере. Если честно, плохо помню, что было на выпускном, потому что мне хотелось быстрее уехать обратно. Мой образ мне нравится до сих пор, и нет мысли: «О, какой ужас».

2008 год

Екатерина прислала нам несколько фото с выпускного 2008 года с пометкой: «Училась я в средней школе № 3, в городе Пучеж, это Ивановская область».

Платье стало поводом для конфликта между Екатериной и ее мамой: та советовала дочери приобрести пышное платье в пол. На фото Екатерина с одноклассниками Юлией и Сашей

Платье стало поводом для конфликта между Екатериной и ее мамой: та советовала дочери приобрести пышное платье в пол. На фото Екатерина с одноклассниками Юлией и Сашей

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— За платьем ездила в Нижний Новгород, тогда мама меня первый раз отправила в большой город одну, с достаточно крупной (на те времена) суммой денег, настоятельно порекомендовав мне купить пышное платье в пол. Я поступила наоборот: увидев это маленькое, кукольное платье, сразу влюбилась в него. После того как я приехала с ним домой и показала маме, был жуткий скандал. Мама платье вообще не оценила, а мне оно казалось самым лучшим платьем на земле. В итоге слезы, ругань, но делать нечего — пошла в том, что купила. Сейчас, спустя 14 лет, мама берет свои слова назад и говорит, что лучше такое, чем как «баба на чайнике». Прическа и макияж — отдельное произведение искусства, ну и мода была, — делится воспоминаниями Екатерина.

Высокие прически, украшенные шпильками с цветами, в те годы были очень популярны

Высокие прически, украшенные шпильками с цветами, в те годы были очень популярны

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— Выпускные в те годы проходили всегда одинаково: сначала была торжественная часть (вручение аттестатов, песни, стихи, поздравления, школьный вальс), дальше было застолье, потом ночью все школы шли в центр города на главную и единственную площадь, где были поздравления от администрации, вручения и награждения лучших учеников, салют. После этого все шли обратно по своим школам и продолжали праздновать. Потом была дискотека до утра в местном летнем парке, а уже в 10 утра мы встречались классом с родителями возле школы и отправлялись в поход с ночевкой. К сожалению, мой выпуск был последним: после этого школу закрыли. Но я до сих пор вспоминаю ее и учителей с теплом в сердце, — рассказывает Екатерина.

2009 год

Дмитрий учился в школе № 185, которой сегодня присвоили статус лицея.

Выпускной у Дмитрия проходил в офицерской столовой

Выпускной у Дмитрия проходил в офицерской столовой

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— Костюм выбрал светлый, потому что просто понравился. В тот год, видимо, был тренд на такой цвет (во всяком случае в Новосибирске), а темный не хотел, потому что в школе была форма — за год темный костюм успел мне надоесть, хоть я и нечасто в нем ходил. Выбор рубашки был между голубой и розовой. Белая не подходила, а голубая не так хорошо смотрелась с костюмом. Покупал в «Пеплосе», цена костюма вместе с рубашкой, галстуком и обувью вышла около 12–15 тысяч рублей. Естественно, этот костюм после выпускного я больше не надевал ни разу, — делится Дмитрий.

2010 год

Анна Прилепина окончила 159-й лицей. Она рассказывает, что собираясь на выпускной, хотела выглядеть как принцесса.

На фото слева Анна со своим отцом

На фото слева Анна со своим отцом

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— Платье шили на заказ, стоило около 7000 рублей. Мне хотелось выглядеть празднично и не выставлять все прелести напоказ, соблюсти рамки приличия. На свой выпускной я впервые надела каблуки — 11 см, домой шла босиком. Одноклассницы выбирали платья покороче, с обилием декоративных элементов или совсем простые, у кого не было денег. Платья в пол были только у меня и у моей одноклассницы, — делится воспоминаниями Анна.

2011 год

Наталья Шмакова окончила школу в казахстанском Усть-Каменогорске в 2011 году. По ее словам, на их выпуск школьницы выбирали простые, но лаконичные платья без диких принтов и пышных юбок.

На фото Наталья <nobr>4-я</nobr> слева

На фото Наталья 4-я слева

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— Я влюбилась в свое платье с первого взгляда и люблю его по сей день. Белое, легкое и струящееся, наверное, тогда оно было максимально мое и для меня. По тем временам платье стоило 16 000 тенге — недешевое удовольствие. Увидела его еще в ноябре, и до июня оно ждало своего часа. Так как к выпускному я постройнела, пришлось немного ушивать. Школу оканчивала я в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске.

2013 год

Виктория Котова окончила школу № 26 в городе Обь.

Воспоминания о выпускном вызывают у Виктории теплые чувства

Воспоминания о выпускном вызывают у Виктории теплые чувства

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— Аттестаты нам торжественно вручали в городском ДК, а потом мы на не менее торжественных пазиках поехали в город фотографироваться и снимать выпускное видео. Сам праздничный банкет с дискотекой проходил в кафе «город Н», которого больше нет. Он находился рядом с ДКЖ. В сквере рядом с ДКЖ запускали салют в честь нас, а потом мы поехали встречать рассвет на набережную. И там всем классом запускали в небо воздушные фонарики — это было мило. На удивление на выпускном плакали мало, больше смеялись, а вот на последнем звонке ревели как белуги все. Было весело, но все прошло так быстро. Дольше спорили и готовились к этому ко всему, — вспоминает Виктория.

Виктория хотела фиолетовое платье, но нужной ткани не нашлось в магазине, пришлось брать голубую

Виктория хотела фиолетовое платье, но нужной ткани не нашлось в магазине, пришлось брать голубую

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— Платье я начала искать еще за полгода до выпускного. Сначала объездила магазины, особо ничего не приглянулось, и решила платье шить. Собирала его из элементов, которые мне понравились в других платьях. Например, крылышки сзади или кружевная вышивка спереди. Голубой цвет получился случайно, хотела изначально фиолетовое, но нужной ткани не оказалось в магазине, пришлось брать голубую. Образом своим сейчас я уже не очень довольна. Прическа просто жесть, а вот платье не так уж сильно и сколхозилось за это время. Сейчас я бы изменила длину ему, и все-таки бы постаралась найти фиолетовую ткань, как и хотела, — говорит Виктория.

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