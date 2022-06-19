Звёзды дискотеки: в каких платьях отмечали выпускной 20 лет назад — ностальгические фото горожан

— Платье я начала искать еще за полгода до выпускного. Сначала объездила магазины, особо ничего не приглянулось, и решила платье шить. Собирала его из элементов, которые мне понравились в других платьях. Например, крылышки сзади или кружевная вышивка спереди. Голубой цвет получился случайно, хотела изначально фиолетовое, но нужной ткани не оказалось в магазине, пришлось брать голубую. Образом своим сейчас я уже не очень довольна. Прическа просто жесть, а вот платье не так уж сильно и сколхозилось за это время. Сейчас я бы изменила длину ему, и все-таки бы постаралась найти фиолетовую ткань, как и хотела, — говорит Виктория.

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