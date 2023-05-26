freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 79.98
eur 85.88
Тема дняПочему Манина хочет удалить расследование НГС?
Все новости
Все новости

Школа, пока! Как выпускники отметили последний звонок на Михайловской набережной — 15 фото

Вчера во многих школах прозвучали последние звонки

4 206

Последние звонки в Новосибирске начались 23 мая и закончатся 26 мая

Поделиться

Вчера, 25 мая, в школах Новосибирска прозвенели последние звонки. После торжественных концертов выпускники пошли гулять по Михайловской набережной. Десятки школьников и школьниц в красивой форме общались, гуляли и играли на гитаре.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал выпускников, которые вчера попрощались со школой.

Один из школьников принес с собой гитару

Один из школьников принес с собой гитару

Поделиться

Девочки надели традиционные фартуки

Девочки надели традиционные фартуки

Поделиться

26 мая в Новосибирске пройдет первый ЕГЭ

26 мая в Новосибирске пройдет первый ЕГЭ

Поделиться

Некоторые выпускники решили прокатиться на аттракционе

Некоторые выпускники решили прокатиться на аттракционе

Поделиться

Определить выпускников можно по заметным лентам

Определить выпускников можно по заметным лентам

Поделиться

Старшеклассники делают фотографии на память

Старшеклассники делают фотографии на память

Поделиться

В этом году в июне впервые с начала пандемии пройдет общегородской выпускной

В этом году в июне впервые с начала пандемии пройдет общегородской выпускной

Поделиться

Многие надели праздничные банты

Многие надели праздничные банты

Поделиться

Во время учебы школьники успели подружиться

Во время учебы школьники успели подружиться

Поделиться

Некоторые девочки были с цветами

Некоторые девочки были с цветами

Поделиться

Кто-то выполнял трюки на самокате

Кто-то выполнял трюки на самокате

Поделиться

На улице была хорошая погода

На улице была хорошая погода

Поделиться

Некоторые выпускницы надели обычные летние платья, а не форму

Некоторые выпускницы надели обычные летние платья, а не форму

Поделиться

Выпускники гуляли по набережной до вечера

Выпускники гуляли по набережной до вечера

Поделиться

На концертах в честь последнего звонка выпускники сделали необычные выступления. Кто-то переделал песню «Короля и Шута», а кто-то сделал целый номер на английском. НГС рассказал о том, как проходили последние звонки, в онлайн-трансляции.

По теме

ВыпускникиПоследние звонкиНабережнаяМихайловская набережная
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter