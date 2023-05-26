Школа, пока! Как выпускники отметили последний звонок на Михайловской набережной — 15 фото

Вчера, 25 мая, в школах Новосибирска прозвенели последние звонки. После торжественных концертов выпускники пошли гулять по Михайловской набережной. Десятки школьников и школьниц в красивой форме общались, гуляли и играли на гитаре.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал выпускников, которые вчера попрощались со школой.
На концертах в честь последнего звонка выпускники сделали необычные выступления. Кто-то переделал песню «Короля и Шута», а кто-то сделал целый номер на английском. НГС рассказал о том, как проходили последние звонки, в онлайн-трансляции.