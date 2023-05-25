Нарядные и красивые: в новосибирских школах звучат последние звонки — онлайн-трансляция

Вчера, 24 мая, в Новосибирске прошел первый экзамен для учеников 9-х классов. Школьники сдавали экзамены по истории, физике и биологии. Завершится ГИА по всем предметам 1 июля. Обязательными экзаменами являются русский язык, который пройдет 6 июня, и математика, ее будут сдавать 9 июня.

Для 11-классников первый ЕГЭ пройдет 26 мая. Это будут экзамены по географии, литературе и химии. Завершится ЕГЭ 1 июля. Для выпускников обязательными предметами для сдачи экзамена также являются русский язык, который пройдет 29 мая, и математика — 1 июня.