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Онлайн-трансляция

Нарядные и красивые: в новосибирских школах звучат последние звонки — онлайн-трансляция

Сегодня проходят торжественные линейки и концерты

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В Новосибирске сегодня, 25 мая, зазвучат последние звонки. В школах проходят концерты и торжественные линейки, а выпускники прощаются с учебой. НГС собирает всю информацию о празднике в онлайн-трансляции.

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Помимо обычных предметов в кадетском корпусе ученики изучают «Основы военной подготовки» и другие связанные предметы

Помимо обычных предметов в кадетском корпусе ученики изучают «Основы военной подготовки» и другие связанные предметы

Сегодня прошел выпускной и в Сибирском кадетском корпусе.

— Выпускников поздравили торжественным проходом кадеты всех классов, — рассказала читательница НГС Ольга.

Корпус находится на улице Красногорской, 54

Корпус находится на улице Красногорской, 54

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В корпусе был торжественный проход

Видео: Читатель НГС

Выпускники были одеты в форму

Выпускники были одеты в форму

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Фотокорреспондент НГС побывал в МБОУ «Лицей <nobr class="_">№ 81</nobr>»

Фотокорреспондент НГС побывал в МБОУ «Лицей № 81»

Последний звонок — важный день не только для выпускников, но и для родителей и учителей. Они выпускают детей во взрослую жизнь.

Учителя и директор выступили на последнем звонке 

Учителя и директор выступили на последнем звонке 

По традиции школьники поздравляют учителей и благодарят их за знания 

По традиции школьники поздравляют учителей и благодарят их за знания 

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Вчера, 24 мая, в Новосибирске прошел первый экзамен для учеников 9-х классов. Школьники сдавали экзамены по истории, физике и биологии. Завершится ГИА по всем предметам 1 июля. Обязательными экзаменами являются русский язык, который пройдет 6 июня, и математика, ее будут сдавать 9 июня.

Для 11-классников первый ЕГЭ пройдет 26 мая. Это будут экзамены по географии, литературе и химии. Завершится ЕГЭ 1 июля. Для выпускников обязательными предметами для сдачи экзамена также являются русский язык, который пройдет 29 мая, и математика — 1 июня.

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Девочки надели праздничные фартуки 

Девочки надели праздничные фартуки 

Сегодня, 25 мая, в лицее № 81 прозвенел последний звонок.

— За время своего существования лицей № 81 завоевал значительный авторитет в Калининском районе Новосибирска. По итогам работы в 2022 году лицей был помещен на доску почета Калининского района, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Впереди старшекурсников ждут экзамены  

Впереди старшекурсников ждут экзамены  

Школьники сделали концерт 

Школьники сделали концерт 

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В этом году впервые с начала пандемии пройдет общегородской выпускной. Его проведут на Михайловской набережной 23 июня. В школах выпускные и вручения аттестатов будут с 23 июня по 1 июля.

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А помните ли вы, как проходил ваш последний звонок? Есть ли у вас фотографии с этого дня?

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Елизавета и Екатерина Терешковы окончили 11-й класс в гимназии <nobr class="_">№ 1</nobr>

Елизавета и Екатерина Терешковы окончили 11-й класс в гимназии № 1

Вчера, 24 мая, заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова поделилась фотографией своих младших дочерей с последнего звонка.

— Поздравляю всех с последним звонком! Я тоже в этом году выпускаю своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю и теперь младшие! Всё было впервые: первая любовь, первая дружба, первые разочарования, первые двойки. Теперь они уже взрослые. Пусть летят! — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова.

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Последние звонки начались 23 мая 

Последние звонки начались 23 мая 

В Новосибирске одними из первых попрощались с учебой выпускники школы № 96 с углубленным изучением английского языка. Корреспонденты НГС побывали на празднике. Выпускники смогли растрогать взрослых до слез.

Перед концертом ребята общались и дурачились. 

Перед концертом ребята общались и дурачились. 

Некоторые выпускники надевают фартук по традиции 

Некоторые выпускники надевают фартук по традиции 

В конке выпускники исполнили танец  

В конке выпускники исполнили танец  

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Школе исполнилось 100 лет 

Школе исполнилось 100 лет 

В школе на станции Мочище прошел последний звонок 23 мая. В этом году школа отметила 100-летний юбилей.

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Последние звонки в Новосибирске начались 23 мая. Они будут проходить до 26 мая. Дату выбирает администрация школы.

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