Нарядные и красивые: в новосибирских школах звучат последние звонки — онлайн-трансляция

Сегодня прошел выпускной и в Сибирском кадетском корпусе.
— Выпускников поздравили торжественным проходом кадеты всех классов, — рассказала читательница НГС Ольга.
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Последний звонок — важный день не только для выпускников, но и для родителей и учителей. Они выпускают детей во взрослую жизнь.
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Вчера, 24 мая, в Новосибирске прошел первый экзамен для учеников 9-х классов. Школьники сдавали экзамены по истории, физике и биологии. Завершится ГИА по всем предметам 1 июля. Обязательными экзаменами являются русский язык, который пройдет 6 июня, и математика, ее будут сдавать 9 июня.
Для 11-классников первый ЕГЭ пройдет 26 мая. Это будут экзамены по географии, литературе и химии. Завершится ЕГЭ 1 июля. Для выпускников обязательными предметами для сдачи экзамена также являются русский язык, который пройдет 29 мая, и математика — 1 июня.
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Сегодня, 25 мая, в лицее
— За время своего существования лицей
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В этом году впервые с начала пандемии пройдет общегородской выпускной. Его проведут на Михайловской набережной 23 июня. В школах выпускные и вручения аттестатов будут с 23 июня по 1 июля.
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А помните ли вы, как проходил ваш последний звонок? Есть ли у вас фотографии с этого дня?
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Вчера, 24 мая, заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова поделилась фотографией своих младших дочерей с последнего звонка.
— Поздравляю всех с последним звонком! Я тоже в этом году выпускаю своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю и теперь младшие! Всё было впервые: первая любовь, первая дружба, первые разочарования, первые двойки. Теперь они уже взрослые. Пусть летят! — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова.
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В Новосибирске одними из первых попрощались с учебой выпускники школы
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В школе на станции Мочище прошел последний звонок 23 мая. В этом году школа отметила 100-летний юбилей.
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Последние звонки в Новосибирске начались 23 мая. Они будут проходить до 26 мая. Дату выбирает администрация школы.
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