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«Поплакала в своей родной школе»: вице-мэр Новосибирска показала фотографии своих дочек с последнего звонка

Девочки окончили Гимназию № 1

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Всего у Анны Терешковой 5 детей

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась фотографиями своих младших дочерей с последнего звонка. Елизавета и Екатерина Терешковы окончили 11-й класс в Гимназии № 1.

— Поздравляю всех с последним звонком! Я тоже в этом году выпускаю своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю, и теперь младшие! Всё было впервые: первая любовь, первая дружба, первые разочарования, первые двойки. Теперь они уже взрослые. Пусть летят! — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова.

Всего у Анны Терешковой 5 детей, Екатерина и Елизавета — младшие.

Череда последних звонков началась в Новосибирске вчера. Среди тех, кто одними из первых прощаются со школой, — выпускники школы № 96 с углубленным изучением английского языка. На торжественной линейке побывали и журналисты НГС.

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Мэрия НовосибирскаАнна ТерешковаПоследний звонокГимназия 1
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