«Поплакала в своей родной школе»: вице-мэр Новосибирска показала фотографии своих дочек с последнего звонка

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась фотографиями своих младших дочерей с последнего звонка. Елизавета и Екатерина Терешковы окончили
— Поздравляю всех с последним звонком! Я тоже в этом году выпускаю своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю, и теперь младшие! Всё было впервые: первая любовь, первая дружба, первые разочарования, первые двойки. Теперь они уже взрослые. Пусть летят! — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова.
Всего у Анны Терешковой 5 детей, Екатерина и Елизавета — младшие.
Череда последних звонков началась в Новосибирске вчера. Среди тех, кто одними из первых прощаются со школой, — выпускники школы