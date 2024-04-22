Мэрия Новосибирска назвала зарплату директора метро — сколько получает Аркадий Чмыхайло и другие начальники

Аркадий Чмыхайло (слева) — директор новосибирского метро, Роман Дронов (справа) — директор МКП «НГТ» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска опубликовала информацию за 2023 год о средних зарплатах руководителей муниципальных унитарных предприятий, связанных с транспортом. Выше всего зарплата у начальника метрополитена Аркадия Чмыхайло.



По документам, руководитель МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло в среднем за месяц получает чуть больше 225 тысяч рублей. Его первый заместитель Владимир Псеровский примерно 208 тысяч рублей.

В свою очередь Роман Дронов — директор транспортного предприятия МКП «НГТ» в месяц зарабатывает порядка 125 тысяч рублей. Недавно появилась информация, что Дронова возили на допрос в СК, на протяжении четырех лет он возглавлял департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии, пока его статус по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами на светофоры неизвестен.

Андрей Счастливый — заместитель директора скандального МП «МЕТРО МиР», согласно данным мэрии, получает в месяц примерно 143 тысячи рублей. Сам директор «Метро Мир» Александр Мысик находится под следствием. Против него возбудили три уголовных дела. Чиновника обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. В марте Александра Мысика отпустили под домашний арест.



Руководитель МКП «ГЭТ» Константин Прокин зарабатывает 148 тысяч рублей. Компания известна тем, что с троллейбусами и трамваями то и дело происходят инциденты, например, водитель трамвая недавно попал в больницу после удара током. В этом году мэрия хочет серьезно обновить парк троллейбусов, транспорт поступал и в течение прошлого года.

До этого мэрия раскрыла зарплаты директоров, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, связанных с дорожными делами.

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