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Дороги и транспорт Обновят транспорт и увеличат парк: мэрия Новосибирска думает закупить 129 троллейбусов и 120 автобусов

Обновят транспорт и увеличат парк: мэрия Новосибирска думает закупить 129 троллейбусов и 120 автобусов

Власти поделились планами по улучшению общественного транспорта в городе

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В городе должны появиться и новые модернизированные трамваи

Мэрия Новосибирска поделилась планами по модернизации парка общественного транспорта в городе. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте.

По планам новосибирских властей в 2024 году модернизировать 20 трамвайных вагонов на базе кузовов улучшенной модели, на следующий год и через год — еще по 20 вагонов. При этом в 2023 году модернизировали 3 вагона.

Троллейбусы также не отстают, в 2023 году в город поставили 80 новых троллейбусов с большой дальностью автономного хода, в первом квартале этом года поставили еще 40 единиц техники. Кроме того, в город должны прийти еще 129 новых троллейбусов, прорабатывается приобретение еще не более 142 единиц общественного транспорта.

— Что позволит полностью обновить троллейбусы и увеличить их численность до максимальной вместимости производственных баз муниципального казённого предприятия «Горэлектротранспорт», — говорится в документе.

По поводу автобус сообщили, что парк автобусов категории М3 (вместимостью более 8 мест для сидения, максимальная масса автобуса превышает 5 тонн) почти полностью обновили в 2020 — 2022 годах. Тогда «Новосибгортранс» получил 205 новых низкопольных газомоторных автобусов городского типа. Сейчас прорабатывается приобретение еще 120 автобусов, чтобы обновить муниципальный транспорт и увеличить численность парка.

Недавно на Красном проспекте при движении в сторону площади Калинина из троллейбуса №13 высадили всех пассажиров. Очевидцы отметили, что внутри пахло чем-то горелым.

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Автобус Троллейбус Трамвай Общественный транспорт Мэрия Новосибирска
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