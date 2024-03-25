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Дороги и транспорт В Новосибирск привезли заключительный контрактный троллейбус — теперь их наконец 120

В Новосибирск привезли заключительный контрактный троллейбус — теперь их наконец 120

Контракт закрыли на минувшей неделе

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Троллейбус был доставлен на прошлой неделе

На прошедшей неделе в Новосибирск был привезен последний контрактный троллейбус. О завершении поставки сообщил врио мэра города Олег Клемешов — это произошло 25 марта во время совещания при губернаторе региона Андрее Травникове.

30 декабря 2022 года был заключен контракт на аренду 120 троллейбусов. 7 марта этого года НГС писал, что на тот момент в областную столицу из них пришло 102.

— На прошлой неделе пришел 120-й троллейбус, то есть контракт мы закрыли, — сегодня рассказал Клемешов.

С 1 марта в Новосибирске запустили новый троллейбусный маршрут до «Стрижей», но был отменен автобус. В будущем планируется укомплектовать маршрут № 10 «Улица Амбулаторная — Вокзал Новосибирск-Главный».

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Троллейбусы Новосибирск Контракт Олег Клемешов Мэрия
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