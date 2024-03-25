В Новосибирск привезли заключительный контрактный троллейбус — теперь их наконец 120

На прошедшей неделе в Новосибирск был привезен последний контрактный троллейбус. О завершении поставки сообщил врио мэра города Олег Клемешов — это произошло 25 марта во время совещания при губернаторе региона Андрее Травникове.
30 декабря 2022 года был заключен контракт на аренду 120 троллейбусов. 7 марта этого года НГС писал, что на тот момент в областную столицу из них пришло 102.
— На прошлой неделе пришел 120-й троллейбус, то есть контракт мы закрыли, — сегодня рассказал Клемешов.
С 1 марта в Новосибирске запустили новый троллейбусный маршрут до «Стрижей», но был отменен автобус. В будущем планируется укомплектовать маршрут № 10 «Улица Амбулаторная — Вокзал Новосибирск-Главный».