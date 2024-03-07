Новые троллейбусы приедут в Новосибирск в этом году — по каким маршрутам их пустят

По данным городской администрации, «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») в 2023 году заключил два контракта на оказание услуг аренды 49 и 80 единиц троллейбусов со сроками поставки с 1 мая этого года по 31 июля этого года и с 7 июля этого года по 31 октября этого года соответственно. Кроме того, в рамках контракта, который заключили 30 декабря 2022 года на аренду 120 троллейбусов, уже пришло 102 троллейбуса, оставшиеся 18 должны оказаться в городе в скором времени.