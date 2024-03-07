Новые троллейбусы приедут в Новосибирск в этом году — по каким маршрутам их пустят

Мэрия Новосибирска ответила, сколько для города закупили новых троллейбусов и по каким маршрутам пойдет транспорт. Об этом НГС рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
По данным городской администрации, «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») в 2023 году заключил два контракта на оказание услуг аренды 49 и 80 единиц троллейбусов со сроками поставки с 1 мая этого года по 31 июля этого года и с 7 июля этого года по 31 октября этого года соответственно. Кроме того, в рамках контракта, который заключили 30 декабря 2022 года на аренду 120 троллейбусов, уже пришло 102 троллейбуса, оставшиеся 18 должны оказаться в городе в скором времени.
28 февраля «ГЭТ» провел конкурс на выполнение в 2024 году работ по модернизации 20 трамваев. Контракт с победителем — «БКМ Сибирь», заключат примерно до 20 марта.
По мере поступления партий троллейбусов власти планируют развивать маршруты до Новосибирского автовокзала-Главный, Ключ-Камышенского плато, улицы Амбулаторная, вокзала «Новосибирск-Главный», жилого комплекса «Европейский Берег», Плющихинского жилмассива, жилмассива Родники и другие. Трамваи поставят на маршруты на правом берегу города.
О том, что в Новосибирск в 2024 году хотят обновить парк электротранспорта рассказал губернатор региона Андрей Травников на сессии Заксобрания 5 марта. Глава области отметил, что в город поступит еще 169 троллейбусов и 20 новых трамваев. По словам Травникова, за пять лет при поддержке правительства и Законодательного собрания город закупил 270 единиц общественного транспорта: 190 автобус и 89 троллейбусов. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать подробнее о планах по закупке нового транспорта.
С 1 марта в городе запустили новый маршрут троллейбуса до «Стрижей», но отменили автобус. Обслуживать маршрут №5 будут троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода, единиц транспорта также должно стать больше — до 25 штук. В будущем планируется укомплектовать маршрут № 10 по схеме «Улица Амбулаторная» — «Вокзал Новосибирск-Главный».