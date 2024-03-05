Для Новосибирска закупят 169 новых троллейбусов — когда их должны привезти

В Новосибирске в 2024 году планируют обновить парк электротранспорта, в город поступят новые троллейбусы и трамваи. Об этом на сессии Заксобрания 5 марта рассказал губернатор региона Андрей Травников.
— Нынешний год полностью изменит ситуацию парка электротранспорта, в город поступит еще 169 троллейбусов. Кроме того, у совместного предприятия «БКМ-Сибирь» подписано соглашение с холдингом «Белкоммунмаш» на изготовление в этом году 20 новых трамваев, — сообщил Андрей Травников.
По словам главы региона, за пять лет при поддержке правительства и Законодательного собрания город закупил 270 единиц общественного транспорта: 190 автобус и 89 троллейбусов. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать подробнее о планах по закупке нового транспорта.
С 1 марта в городе запустили новый маршрут троллейбуса до «Стрижей», но отменили автобус. Обслуживать маршрут №5 будут троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода, единиц транспорта также должно стать больше — до 25 штук. В будущем планируется укомплектовать маршрут № 10 по схеме «Улица Амбулаторная» — «Вокзал Новосибирск-Главный».
Мэрия Новосибирска в конце прошлого года опубликовала постановление, в котором указано, что с 2024 года по 2028 год ряд маршрутов отменят, чтобы сократить дублирование, исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Взамен власти предлагают модернизировать существующую транспортную сеть: изменить и продлить старые маршруты, увеличить на них количество транспорта и создать новые схемы движения. По плану, за 4 года уберут примерно 57 маршрутов, добавят 8 новых и продлят некоторые существующие.
Позже в мэрии объяснили, что оптимизация маршрутов проводится в рамках развития транспорта — эти меры предусматривают «формирование каркаса сети с переходом на муниципальные контракты». Таким образом власти решили, в частности, поэтапно заместить маршруты с небольшими транспортными средствами на более вместительные.
НГС также писал о том, что перевозчики бьют тревогу из-за нехватки водителей общественного транспорта. Проблема коснулась и частных, и муниципальных маршрутов. Жители города жалуются на долгое ожидание, а мэрия говорит, что сотрудников нет.