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Дороги и транспорт подробности «Был сильный запах гари»: пассажиров новосибирского троллейбуса высадили посреди дороги — что говорят в депо

«Был сильный запах гари»: пассажиров новосибирского троллейбуса высадили посреди дороги — что говорят в депо

Людей высадили на Красном проспекте

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Сейчас экипаж троллейбуса ожидает помощь

В Новосибирске в воскресенье, 24 марта, на Красном проспекте при движении в сторону площади Калинина из троллейбуса №13 высадили всех пассажиров. Очевидцы отметили, что внутри пахло чем-то горелым. В троллейбусном депо НГС назвали причину высадки людей.

— На остановке «Метро Красный проспект» в сторону площади Калинина троллейбус №13 остановился, и водитель высадил всех пассажиров. Случилось это примерно в 12:45. Внутри был сильный запах гари, как будто горелая проводка или пластик, — сообщил читатель НГС.

Корреспондент НГС обратилась в МУП «Горэлектротранспорт». В диспетчерской сообщили, что волноваться не о чем — у троллейбуса зажало колодки.

— Ничего не горело абсолютно, колодки зажало. Сейчас стоит, ждет техпомощи, — отметили в диспетчерской.

Ранее НГС писал о том, что троллейбус №13 проехал по встречной полосе из-за пробки на Писарева. Теперь водителя общественного транспорта ожидает проверка.

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