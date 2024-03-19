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Срочно17-летний парень пропал в Новосибирске
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Троллейбус №13 поехал по встречке из-за пробки на Писарева — теперь водителя ждет проверка

Очевидцы заявляют, что у него не было другого варианта

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Троллейбус был за отбойником

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В Новосибирске у перекрестка на улице Писарева и Ипподромской заметили троллейбус, который ехал по встречной полосе. Фото выложили в Телеграм-канале «АСТ-54 Black»

— Троллейбус №13, находясь за бетонным отбойником, объезжал по встречной полосе пробку на перекрёстке улиц Писарева и Ипподромской, — сообщают в Телеграм-канале.

Очевидцы при этом утверждают, что у водителя не было других вариантов:

— Вообще-то не из-за пробки, а из-за аварии. По своей полосе он не дотягивался до линии, — подчеркнул очевидец.

Произошедшим заинтересовались в ГИБДД Новосибирска:

— Будет проведена проверка по установлению всех обстоятельств и принятия процессуального решения.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

В начале марта 2024 года в Новосибирске произошло два ДТП с участием новых троллейбусов № 5.

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