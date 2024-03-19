Троллейбус №13 поехал по встречке из-за пробки на Писарева — теперь водителя ждет проверка

В Новосибирске у перекрестка на улице Писарева и Ипподромской заметили троллейбус, который ехал по встречной полосе. Фото выложили в Телеграм-канале «АСТ-54 Black»
— Троллейбус №13, находясь за бетонным отбойником, объезжал по встречной полосе пробку на перекрёстке улиц Писарева и Ипподромской, — сообщают в Телеграм-канале.
Очевидцы при этом утверждают, что у водителя не было других вариантов:
— Вообще-то не из-за пробки, а из-за аварии. По своей полосе он не дотягивался до линии, — подчеркнул очевидец.
Произошедшим заинтересовались в ГИБДД Новосибирска:
— Будет проведена проверка по установлению всех обстоятельств и принятия процессуального решения.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
В начале марта 2024 года в Новосибирске произошло два ДТП с участием новых троллейбусов № 5.