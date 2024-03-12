Реклама
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 90.63
eur 99.13
СрочноПавел Дуров дал первое интервью за семь лет
Все новости
Все новости

«Были в исправном состоянии»: в Новосибирске произошло два ДТП с новыми троллейбусами — маршрут запустили недавно

Обе аварии случились в начале марта

216

Одна авария произошла на Красном проспекте, другая — на улице Аэропорт

Поделиться

В начале марта 2024 года в Новосибирске произошло два ДТП с участием новых троллейбусов № 5. Информацию подтвердили в пресс-центре мэрии.

С 1 марта в городе запустили новые троллейбусы до «Стрижей». В соцсетях сообщали, что 2-го числа на улице Аэропорт один из них столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В ответ на запрос редакции в пресс-службе мэрии подтвердили информацию об этой аварии, а также добавили: еще одно ДТП с троллейбусом № 5 случилось 1 марта на Красном проспекте.

В пресс-службе отметили, что выясняются обстоятельства и причины обоих происшествий.

— Транспортные средства работали на линии в технически исправном состоянии, — заверили корреспондента в мэрии.

Прошлой весной троллейбус столкнулся с автобусом в Новосибирске: в результате происшествия пострадала молодая девушка. Всего в момент аварии в двух транспортных средствах находились 25 пассажиров.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

НовосибирскДТПАварияПроисшествие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter