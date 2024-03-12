«Были в исправном состоянии»: в Новосибирске произошло два ДТП с новыми троллейбусами — маршрут запустили недавно

В начале марта 2024 года в Новосибирске произошло два ДТП с участием новых троллейбусов № 5. Информацию подтвердили в пресс-центре мэрии.

С 1 марта в городе запустили новые троллейбусы до «Стрижей». В соцсетях сообщали, что 2-го числа на улице Аэропорт один из них столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В ответ на запрос редакции в пресс-службе мэрии подтвердили информацию об этой аварии, а также добавили: еще одно ДТП с троллейбусом № 5 случилось 1 марта на Красном проспекте.