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Троллейбус столкнулся с автобусом в Новосибирске — пострадала молодая пассажирка

В момент ДТП в салонах автобуса и троллейбуса находились 25 пассажиров

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ДТП произошло в центре Новосибирска

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16 мая в Центральном районе Новосибирска пассажирский автобус маршрута № 97 столкнулся с троллейбусом маршрута № 5. При столкновении пострадала 17-летня пассажирка автобуса, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

— Водитель, управляя автобусом ЛиАЗ, двигался по улице Октябрьская магистраль, со стороны улицы Серебренниковская в сторону улицы Красный проспект, и в пути следования напротив дома 78 по улице Максима Горького при перестроении совершил столкновение с попутным троллейбусом, — озвучили предварительную информацию в городском ГИБДД.

В момент столкновения в салонах общественного транспорта находились 25 человек. Пострадавшую пассажирку автобуса доставили в больницу.

Сегодня стало известно, что Новосибирску выделят миллиард рублей на обновление парка общественного транспорта.

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