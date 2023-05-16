Троллейбус столкнулся с автобусом в Новосибирске — пострадала молодая пассажирка

16 мая в Центральном районе Новосибирска пассажирский автобус маршрута
— Водитель, управляя автобусом ЛиАЗ, двигался по улице Октябрьская магистраль, со стороны улицы Серебренниковская в сторону улицы Красный проспект, и в пути следования напротив дома 78 по улице Максима Горького при перестроении совершил столкновение с попутным троллейбусом, — озвучили предварительную информацию в городском ГИБДД.
В момент столкновения в салонах общественного транспорта находились 25 человек. Пострадавшую пассажирку автобуса доставили в больницу.
Сегодня стало известно, что Новосибирску выделят миллиард рублей на обновление парка общественного транспорта.