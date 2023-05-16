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Кредит под 3%: Новосибирская область получит в долг миллиард — на что его потратят

Средства займет региону федеральный бюджет

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Очередную партию новых троллейбусов обещают привести в Новосибирск ко Дню города

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Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных средств согласовала выделение миллиарда рублей Новосибирской области на обновление парка общественного транспорта, сообщает правительственный телеграм-канал «Новосибирь».

— Принято решение о выделении 1 млрд рублей в 2023 году специальных казначейских кредитов на 15 лет под 3% годовых на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, — пояснил депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков.

Сегодня также стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил доставить первую партию новых белорусских троллейбусов ко Дню города. В ней будет 20 единиц транспорта. Всего в Новосибирск привезут 120 новых троллейбусов. За них заплатят около 5 миллиардов рублей.

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Общественный транспортАвтобусыТроллейбус
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