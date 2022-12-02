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120 троллейбусов закупят для Новосибирска — на них потратят почти 5 миллиардов

Транспорт планируется взять в лизинг

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За работы готовы заплатить более 4,9 миллиарда рублей

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Новосибирские власти объявили аукцион на оказание услуг финансовой аренды на приобретение 120 троллейбусов. По данным сайта госзакупок, за эти работы готовы заплатить более 4,9 миллиарда рублей.

В документах сообщается, что заказчиком лизинга выступает МКУ Новосибирска «Горэлектротранспорт». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств. В рамках контракта победителю аукциона необходимо передать заказчику новые троллейбусы, изготовленные в 2023 году.

— Не бывшие в эксплуатации, работоспособные и обеспечивают предусмотренную производителем функциональность, не бывшие в ремонте, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов. Не выставочные образцы. На продукции отсутствуют следы механических повреждений, а также иные несоответствия официальному техническому описанию поставляемой модели, — указано в документах.

В описании объекта закупки указано, что троллейбусы будут низкопольными, большой вместимости и с увеличенным автономным ходом. Максимальный срок эксплуатации составит не менее 12 лет.

Пассажировместимость одного троллейбуса составит от 90 и до 100 человек, в нем оборудуют не менее 26 мест для сидения. Стекла салона будут тонированными под бронзу.

— Окраска кузова: должен соответствовать брендбуку наземного общественного транспорта города Новосибирска, — сообщается в документах.

В троллейбусах разместят видеорегистраторы, табло, системы бескондукторного обслуживания пассажиров, USB-розетки для зарядки гаджетов, в том числе мобильных телефонов и смартфонов. Поставить в Новосибирск общественный транспорт планируется партиями по 20 троллейбусов в месяц начиная с конца июня 2023 года. Последнюю партию необходимо передать заказчику до 30 ноября 2023 года.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 декабря, подвести итоги определения поставщика планируется 21 декабря.

Ранее в Новосибирске объявили закупку на девять новых троллейбусов. Максимальная сумма контракта — 413,4 миллиона рублей.

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