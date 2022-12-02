120 троллейбусов закупят для Новосибирска — на них потратят почти 5 миллиардов

Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 декабря, подвести итоги определения поставщика планируется 21 декабря.



Ранее в Новосибирске объявили закупку на девять новых троллейбусов. Максимальная сумма контракта — 413,4 миллиона рублей.