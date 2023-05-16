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Анатолий Локоть поручил привезти в Новосибирск новые троллейбусы ко Дню города

Первую партию соберут в Уфе

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В Новосибирске уже есть новые троллейбусы «Горожанин»

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил доставить первую партию новых троллейбусов ко Дню города. В ней будет 20 единиц транспорта.

Об этом стало известно на аппаратном совещании 16 мая. По словам главы департамента транспорта Константина Васильева, технику привезут из Уфы.

— Поступление первой партии — конец июня, 20 единиц техники. На этой неделе из Белоруссии поступает первая партия в Уфу. Там будет комплектоваться и поставляться в Новосибирск. Уфа докладывает, что все комплектующие приобретены, — рассказал Константин Васильев.

Анатолий Локоть заявил, что технику нужно доставить раньше:

— Мое поручение: командировать сейчас на уфимский завод наших представителей, чтобы ускорить выполнение контракта. Крайне важно было бы для нас, чтобы ко Дню города первая партия поступила в Новосибирск. Такую задачу ставлю.

Всего в Новосибирск привезут 120 новых троллейбусов. За них заплатят около 5 миллиардов рублей. Сейчас по городу курсируют троллейбусы «Горожанин» с частичным автономным ходом. Зимой корреспондент НГС проехался на таком по маршруту от МЖК до железнодорожного вокзала. Читайте, как прошел тест-драйв.

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Общественный транспортТроллейбусыАнатолий ЛокотьДень города
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