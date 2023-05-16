Анатолий Локоть поручил привезти в Новосибирск новые троллейбусы ко Дню города

— Поступление первой партии — конец июня, 20 единиц техники. На этой неделе из Белоруссии поступает первая партия в Уфу. Там будет комплектоваться и поставляться в Новосибирск. Уфа докладывает, что все комплектующие приобретены, — рассказал Константин Васильев.

