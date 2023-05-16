Анатолий Локоть поручил привезти в Новосибирск новые троллейбусы ко Дню города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил доставить первую партию новых троллейбусов ко Дню города. В ней будет 20 единиц транспорта.
Об этом стало известно на аппаратном совещании
— Поступление первой партии — конец июня, 20 единиц техники. На этой неделе из Белоруссии поступает первая партия в Уфу. Там будет комплектоваться и поставляться в Новосибирск. Уфа докладывает, что все комплектующие приобретены, — рассказал Константин Васильев.
Анатолий Локоть заявил, что технику нужно доставить раньше:
— Мое поручение: командировать сейчас на уфимский завод наших представителей, чтобы ускорить выполнение контракта. Крайне важно было бы для нас, чтобы ко Дню города первая партия поступила в Новосибирск. Такую задачу ставлю.
Всего в Новосибирск привезут 120 новых троллейбусов. За них заплатят около