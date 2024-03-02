Внедорожник столкнулся с новым троллейбусом в Новосибирске — маршрут запустили накануне

2 марта на улице Аэропорт в Новосибирске троллейбус
Ранее в пресс-службе мэрии рассказали, что с 1 марта в городе запускаются новые троллейбусы до «Стрижей». Они ходят второй день.
Последствия аварии попали на видео, снятое очевидцами:
— Вы че, прикалываетесь, что ли? Новые троллейбусы, — комментирует мужчина в ролике.
НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Также корреспондент отправила запрос в мэрию, спросив, может ли ДТП быть вызвано какими-либо техническими причинами.
Прошлой весной троллейбус столкнулся с автобусом в Новосибирске: в результате происшествия пострадала молодая девушка. Всего в момент аварии в двух транспортных средствах находились 25 пассажиров.