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Внедорожник столкнулся с новым троллейбусом в Новосибирске — маршрут запустили накануне

По информации из соцсетей, авария случилась на улице Аэропорт

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Столкновение произошло около «Лада-Центра»

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2 марта на улице Аэропорт в Новосибирске троллейбус № 5 столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. Авария произошла возле «Лада-Центра», сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Ранее в пресс-службе мэрии рассказали, что с 1 марта в городе запускаются новые троллейбусы до «Стрижей». Они ходят второй день.

Последствия аварии попали на видео, снятое очевидцами:

— Вы че, прикалываетесь, что ли? Новые троллейбусы, — комментирует мужчина в ролике.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кадры с места ДТП

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Также корреспондент отправила запрос в мэрию, спросив, может ли ДТП быть вызвано какими-либо техническими причинами.

Прошлой весной троллейбус столкнулся с автобусом в Новосибирске: в результате происшествия пострадала молодая девушка. Всего в момент аварии в двух транспортных средствах находились 25 пассажиров.

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АварияДТПНовосибирскТроллейбус
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