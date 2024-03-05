Водитель трамвая попала в больницу после удара током — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что от удара током пострадала водитель трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



— В полицию 1 марта поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленной женщине водителе трамвая с травмой. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

