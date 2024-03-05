Водитель трамвая попала в больницу после удара током — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что от удара током пострадала водитель трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В полицию 1 марта поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленной женщине водителе трамвая с травмой. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Информация о том, что водителя трамвая
— Примерно в 18 часов на остановке «Золотая горка» ударило током женщину — водителя трамвая
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу областной больницы за комментарием по этой ситуации. В медицинском учреждении воздержались от комментариев, ссылаясь на врачебную тайну. Также журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее мэрия Новосибирска проверила троллейбус