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СрочноВ Новосибирске водитель трамвая ударило током
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Водитель трамвая попала в больницу после удара током — полиция начала проверку

По словам очевидцев, инцидент произошел на остановке «Золотая горка»

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Инцидент произошел 1 марта

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В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что от удара током пострадала водитель трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В полицию 1 марта поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленной женщине водителе трамвая с травмой. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Информация о том, что водителя трамвая № 11 ударило током, появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Примерно в 18 часов на остановке «Золотая горка» ударило током женщину — водителя трамвая № 11. В настоящее она находится в областной больнице, — говорится в посте.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу областной больницы за комментарием по этой ситуации. В медицинском учреждении воздержались от комментариев, ссылаясь на врачебную тайну. Также журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.

Ранее мэрия Новосибирска проверила троллейбус № 5 после сообщения о том, что одного из пассажиров ударило током. Инцидент произошел на остановке «Октябрьский универмаг».

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