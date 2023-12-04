Мэрия проверила троллейбус после заявлений о пострадавшем новосибирце, которого ударило током

В Новосибирске проверили работу троллейбуса, где парня якобы ударило током. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в мэрии.



На прошлой неделе сибирячка заявила, что стала свидетельницей того, как молодого человека ударило током в троллейбусе № 5. По ее словам, он заходил на остановке «Октябрьский универмаг», внезапно упал со ступеньки и начал кричать. Как уверяет женщина, пассажир предположил следующее: он получил удар током, так как его одежда была мокрой от снега. Он заявил, что ему не требуется медицинская помощь, и покинул место происшествия.

