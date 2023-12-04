Мэрия проверила троллейбус после заявлений о пострадавшем новосибирце, которого ударило током

В Новосибирске проверили работу троллейбуса, где парня якобы ударило током. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в мэрии.
На прошлой неделе сибирячка заявила, что стала свидетельницей того, как молодого человека ударило током в троллейбусе № 5. По ее словам, он заходил на остановке «Октябрьский универмаг», внезапно упал со ступеньки и начал кричать. Как уверяет женщина, пассажир предположил следующее: он получил удар током, так как его одежда была мокрой от снега. Он заявил, что ему не требуется медицинская помощь, и покинул место происшествия.
У «Горэлектротранспорта» нет информации о личности пострадавшего, сказано в ответе на запрос.
По информации мэрии, после инцидента троллейбус был обесточен, и из него высадили пассажиров. Затем, уже в депо транспортное средство проверили на утечку тока. Она не была выявлена.
— Нарушений в работе электротехнического оборудования обнаружено не было. Троллейбус выпущен на линию в до настоящего времени работает. Также стоит отметить, что в момент происшествия из него выходили не меньше 5 пассажиров, жалоб на утечки тока не было, — говорится в тексте ответа.
В начале ноября еще одна сибирячка заявила, что пассажирок ударило током в троллейбусе № 2. С ее слов, одна из женщин была с собакой.