«Кричал и катался по земле». Сибирячка стала свидетельницей, как парня ударило током в троллейбусе

Жительница Новосибирска Елена заявила, что на ее глазах в троллейбусе № 5 пассажира ударило током.
По ее словам, инцидент произошел вечером 26 ноября на остановке «Октябрьский универмаг». Она сидела недалеко от входа в то время, как в троллейбус начал подниматься парень. Женщина не видела, до чего именно дотрагивался пассажир — до двери или до поручня.
— Он упал со ступеньки и тут же начал громко кричать: «А-а-а-а-а-а!» Он чуть ли не под троллейбус попал. Начал кататься по земле. Сначала мы не поняли, что случилось. А потом он сказал, что его током ударило, потому что весь мокрый был от снега, — поделилась Елена.
С ее слов, на помощь к пострадавшему пассажиру вышел мужчина в жилетке — предположительно, водитель. В это время пассажиры, по воспоминаниям Елены, по-прежнему оставались в троллейбусе.
Жительница Новосибирска не знает, потребовалась ли парню медицинская помощь. Когда пассажиров выпустили из салона, рядом с остановкой его уже не было.
— Посмотрели за остановкой, везде. Потом подъехал второй троллейбус, люди в него пересели. Я уже побоялась садиться. Думаю, пройду еще вперед по маршруту и, может быть, увижу парня возле остановки или где-то еще. Его нигде не было, — отметила женщина.
В «Горэлектротранспорте» заявили, что информация о происшествии не поступала. С просьбой прокомментировать ситуацию НГС направил запрос в мэрию.
Это не первый подобный случай. В июле в Новосибирске собака-поводырь погибла после того, как ее ударило током в троллейбусе. Хозяйка животного рассказала, как это произошло. Почему в электротранспорте может бить током, также объяснял эксперт.