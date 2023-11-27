«Кричал и катался по земле». Сибирячка стала свидетельницей, как парня ударило током в троллейбусе

— Он упал со ступеньки и тут же начал громко кричать: «А-а-а-а-а-а!» Он чуть ли не под троллейбус попал. Начал кататься по земле. Сначала мы не поняли, что случилось. А потом он сказал, что его током ударило, потому что весь мокрый был от снега, — поделилась Елена.

