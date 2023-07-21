«Собака-то без ботинок. Босоногого ребенка тоже убьет»: эксперт объяснил, почему в троллейбусах бьет током

Собака-поводырь погибла при входе в троллейбус из-за того, что через нее прошел ток из механизма к мокрому асфальту. Животное выполнило функцию заземления. Трагедия произошла сегодня, 21 июля, рано утром на остановке «Ж/м «Станиславский».
Источник НГС, знакомый с ситуацией объяснил, что троллейбусы должны проверять перед выходом на линию ежедневно.
— Чисто технически в любом электрическом механизме все токопроводные элементы должны быть изолированы — хоть телевизор это, чайник или троллейбус. Если домашние приборы имеют возможность заземления, куда ток может уйти, то у троллейбуса этого нет. У него колеса резиновые, — объяснил эксперт. — И здесь должна проводится регулярная, серьезная работа по техническому состоянию. И проверять все это должен человек, который разбирается в электрооборудовании.
Причиной трагедии могла стать невнимательность при проверке.
— Здесь где-то какой-то контакт перетерся или другой казус случился. Собака-то без ботинок. Нас защищает чаще всего, то, что мы в обуви на резиновой подошве. А собака здесь стала как раз заземлением, через которое прошел ток. Если предположить, что будет босоногий ребенок или сланец у кого-то слетит, то тоже может убить. Это произойдет, если стоять одной ногой на мокрой земле, а другой на ступеньке. У всех разное восприятие тока. Кого-то дерганет и выживет, а кто-то и нет. У троллейбуса напряжение не 220 вольт, а обычно 600, — подчеркнул эксперт.
В мэрии Новосибирска заявили, что троллейбус перед выходом на линию проверяли, и он был исправен.
— Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют, — заявили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В 2021 году зимой было сразу четыре жалобы на то, что троллейбусы бьют током людей.
— Замер величины тока в троллейбусах должен производиться ежедневно по типовой инструкции по обеспечению электробезопасности троллейбусов, — объясняли в мэрии Новосибирска. — В случае выявления превышения предельно допустимого значения тока утечки троллейбус от эксплуатации отстраняется, и производится его ремонт. Для обеспечения проведения замеров тока утечки все троллейбусные депо в полной мере укомплектованы переносными и стационарными приборами контроля типа СКТУ-Р и УКТУ-НЛ.
В декабре позапрошлого года в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе мужчину и его 6-летнего сына ударило током. Из-за удара пострадавшим пришлось обратиться в больницу. Следственный комитет по Новосибирской области тогда начал доследственную проверку. Ранее в троллейбусе № 23 током ударило девушку. По словам пострадавшей, Зинаиды, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока отойдут ноги. Зинаида рассказывала журналисту НГС, что после инцидента обратилась в больницу.