«Собака-то без ботинок. Босоногого ребенка тоже убьет»: эксперт объяснил, почему в троллейбусах бьет током

Причиной трагедии могла стать невнимательность при проверке.

— Здесь где-то какой-то контакт перетерся или другой казус случился. Собака-то без ботинок. Нас защищает чаще всего, то, что мы в обуви на резиновой подошве. А собака здесь стала как раз заземлением, через которое прошел ток. Если предположить, что будет босоногий ребенок или сланец у кого-то слетит, то тоже может убить. Это произойдет, если стоять одной ногой на мокрой земле, а другой на ступеньке. У всех разное восприятие тока. Кого-то дерганет и выживет, а кто-то и нет. У троллейбуса напряжение не 220 вольт, а обычно 600, — подчеркнул эксперт.