Второй случай за декабрь: новосибирский троллейбус снова ударил людей током

В Новосибирске в троллейбусе
— По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину участившихся случаев ударом током в троллейбусе.
На прошедших выходных, 3 декабря, в Новосибирске током в троллейбусе ударило девушку. Пострадавшая после удара током была госпитализирована. Инцидент произошел около 13:50 на остановке «Красный проспект»: жительница Новосибирска Зинаида выходила из троллейбуса 23-го маршрута и в этот момент ее ударило током. По ее словам, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока «отойдут» ноги.