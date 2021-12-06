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Второй случай за декабрь: новосибирский троллейбус снова ударил людей током

Инцидент произошел в Дзержинском районе на маршруте № 10

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На выходных три человека пострадали из-за удара током в троллейбусах

На выходных три человека пострадали из-за удара током в троллейбусах

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В Новосибирске в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе 5 декабря вечером мужчину и его 6-летнего сына ударило током. Из-за удара пострадавшим пришлось обратиться в больницу. Следственный комитет по Новосибирской области начали доследственную проверку.

— По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину участившихся случаев ударом током в троллейбусе.

На прошедших выходных, 3 декабря, в Новосибирске током в троллейбусе ударило девушку. Пострадавшая после удара током была госпитализирована. Инцидент произошел около 13:50 на остановке «Красный проспект»: жительница Новосибирска Зинаида выходила из троллейбуса 23-го маршрута и в этот момент ее ударило током. По ее словам, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока «отойдут» ноги.

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