Девушку ударило током в новосибирском троллейбусе — она попала в больницу

В Новосибирске девушку ударило током, когда она выходила из троллейбуса — когда ее состояние ухудшилось, следователи начали проверку.
Инцидент произошел около 13:50 на остановке «Красный проспект»: жительница Новосибирска Зинаида выходила из троллейбуса 23-го маршрута, и в этот момент ее ударило током. По ее словам, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока «отойдут» ноги.
Зинаида рассказала журналисту НГС, что обратилась в больницу и с 4 декабря находится в дневном стационаре.
— Чувствую себя более-менее, только нога болит. Меня положили в дневной стационар в больницу — у меня нарушен ритм сердца из-за удара током и ноги опухли, — рассказала Зинаида.
Она подчеркнула, что собрала документы и планирует обратиться в суд. Свидетели происшедшего пока не нашлись, но на здании рядом с остановкой девушка заметила камеру видеонаблюдения, которая должна была зафиксировать инцидент.
В Следственном комитете сообщили, что по сообщениям СМИ организовали доследственную проверку, ее проводит Железнодорожный межрайонный следственный отдел по статье 238 в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
— Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента, — уточнили в СК РФ.
Журналист НГС направила запрос в МКП «ГЭТ» с просьбой прокомментировать случившееся.
Состояние общественного транспорта в Новосибирске постоянно подвергается критике. В частности, троллейбусы депутаты назвали «дровами».
Ранее стало известно, что прокуратура нашла нарушения в гостинице, где от удара током в джакузи умер мужчина.