Девушку ударило током в новосибирском троллейбусе — она попала в больницу

В Новосибирске девушку ударило током, когда она выходила из троллейбуса — когда ее состояние ухудшилось, следователи начали проверку.



Инцидент произошел около 13:50 на остановке «Красный проспект»: жительница Новосибирска Зинаида выходила из троллейбуса 23-го маршрута, и в этот момент ее ударило током. По ее словам, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока «отойдут» ноги.



Зинаида рассказала журналисту НГС, что обратилась в больницу и с 4 декабря находится в дневном стационаре.

