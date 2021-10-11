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«Хотел в джакузи спуститься и приклеился»: мужчина погиб от удара током в сауне гостиницы «Император»

О произошедшем рассказал его друг

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Инцидент произошел в субботу, <nobr class="_">9 октября</nobr>

Инцидент произошел в субботу, 9 октября

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В Новосибирске от удара током в сауне гостиницы «Император» погиб мужчина

В субботу, 9 октября, в сауне банкетного комплекса «Император» на улице Романова, 99 мужчина скончался от удара током в джакузи. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Человек просто подошел, взялся за поручни, хотел в джакузи спуститься и просто «приклеился» — его ударило током. Я нажал на кнопки, чтобы отключить джакузи, и его отпустило. Приехал независимый электрик от полиции, осмотрел всё, помещение опечатали — там были провода оголенные. Сейчас в этом разбирается полиция. Вопрос состоит в том, чтобы дело замять. Сам хозяин на связь не выходит — за него везде приезжает решать вопросы адвокат, — рассказал друг погибшего Владислав.

Мужчина рассказал, что сам в момент трагедии находился в джакузи, но по неизвестным для него причинам не пострадал.

По словам Владислава, в полиции ему сообщили, что заведение ожидает полная проверка. Сибиряк также добавил, что близкие погибшего планируют найти виновного и добиться справедливости.

Корреспондент НГС связалась с контактным номером сауны, который разместили в 2ГИС. На телефонный звонок ответила девушка, представившаяся администратором отеля «Император», которая сообщила, что ничего по поводу инцидента сказать не может. Администратор лишь добавила, что на данный момент сауна не работает — причины закрытия ей якобы неизвестны. Также девушка не смогла порекомендовать контактный номер ответственного лица, которое могло бы дать комментарий по ситуации.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— Следствием установлено, что 9 октября в вечернее время компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователем регионального следственного управления проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.

Расследование дела продолжается.

В сентябре на новосибирском заводе работник оказался в реанимации после сильного удара током. Кабели на подстанции были под напряжением 10 тысяч вольт.

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