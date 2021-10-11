— Следствием установлено, что 9 октября в вечернее время компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователем регионального следственного управления проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.

Расследование дела продолжается.

В сентябре на новосибирском заводе работник оказался в реанимации после сильного удара током. Кабели на подстанции были под напряжением 10 тысяч вольт.