Прокуратура нашла нарушения в гостинице «Император», где посетитель умер от удара тока в джакузи

Прокуратура Новосибирска закончила проверку гостиницы «Император», в которой 9 октября умер мужчина от удара током.
По результатам проверки возбуждено два административных дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и статья 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования энергией, правил эксплуатации энергоустановок). Владельцу внесено представление об устранении нарушений.
— Проверка проведена с привлечением специалистов ОНДиПР по Новосибирску ГУ МЧС России по Новосибирской области и Сибирского управления Ростехнадзора. В ходе проверки в деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося собственником здания, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, законодательства об электроэнергетике, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области.
Также продолжается расследование уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура взяла расследование на контроль.
На сайте Гугл.Путешествия указано, что отель «Император» закрыт. По номеру телефона, указанному на сайте, корреспонденту НГС объяснили, что отель продолжает работать, а закрыта только сауна.
Напомним, что в субботу, 9 октября, в сауне банкетного комплекса «Император» на улице Романова, 99 30-летний мужчина скончался от удара током в джакузи. После этого читатель НГС заявил об еще одном случае удара током на территории заведения. По данным «Контур.Фокуса», учредителем и директором ООО «Империя», которое владеет гостиницей «Император», значится Титал Шамоян. В сентябре 2020 года в «Императоре» был пожар. После пожара прокуратура начала проверку гостиницы.