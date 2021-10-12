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Посетители заявили еще об одном случае удара током в новосибирской сауне «Император»

Инцидент случился перед смертельным случаем

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Пострадавший мужчина не стал обращаться к врачам

Пострадавший мужчина не стал обращаться к врачам

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Посетители сауны банкетного комплекса «Император» в Новосибирске заявили еще об одном случае удара током на территории заведения. Инцидент произошел 9 октября за несколько часов до смертельного происшествия, во время которого погиб 30-летний мужчина.

О более раннем случае корреспонденту НГС рассказала жена пострадавшего Полина Семерникова.

— Мы отмечали праздник в этом номере перед компанией ребят, где погиб человек. У нас запись была с 12:00 до 15:00. Примерно в 12:30 в бассейн мы спустились без поручней, первым из него начал выходить мой муж. Он взялся за поручень, его начало трясти, он упал на пол, не чувствовал ног, ударился ребром, при падении разбил ногу. Мы выпрыгнули из этого бассейна, — рассказала Полина Семерникова. — Вызвали администратора, досконально всё объяснили. Она долго кому-то звонила, сказала, номер закрывают. Мы, слава богу, живы остались. Поставили всех в известность, что нас ударило током. Муж выполз из этого бассейна, а они людей запустили, получается, без предупреждения. Не отменили бронь, ничего не сделали. Мы уехали домой, а нам потом звонят из Следственного комитета и сообщают, что после нас умер человек.

Она объяснила, что ее муж не захотел обращаться к врачам. Но об инциденте, по словам Полины, они сообщили следователям.

По словам Полины, ей сказали, что номер закрывается и следующих посетителей не пустят. Оплату с семейной пары не взяли.

— Судя по тому, что у мужа ребро так и болит, на бок ложиться не может, то получил травму, — добавила женщина. — Если честно, я осознала, что у нас могло случиться, только в воскресенье. Может, у мужа сердце посильнее, чем у того парня.

После трагедии корреспондент НГС побывала в банкетном комплексе. Вчера, 11 октября, главная дверь отеля оказалась открыта. На входе сидел мужчина, который не пропустил журналиста НГС внутрь, но свою должность называть отказался. При этом в здании находились люди, со второго этажа отеля раздавался смех.

Чуть позже к корреспонденту НГС вышел еще один мужчина, который также отказался называть свою должность. Он сказал, что они не могут показать сауну, в которой погиб новосибирец, а отель не работает, и попросил покинуть здание. После этого дверь заперли. Сегодня, 12 октября, в гостинице по-прежнему отказываются давать комментарии.

По данным «Контур.Фокуса», учредителем и директором ООО «Империя», которое владеет гостиницей «Император», значится Титал Шамоян. На конец 2020 года баланс фирмы был 2,9 млн. Чистый убыток компании — 2,1 млн рублей. Компания «Империя» была создана в 2017 году. В сентябре 2020 года в «Императоре» был пожар. После пожара прокуратура начала проверку гостиницы. Кроме «Империи» у Титала Шамояна также есть компания ООО «Семейный континент». Указанная деятельность компании — торговля розничной одеждой в специализированных магазинах. «Империя» выиграла 16 госзакупок в 2019 году. В основном они заключали контракты на доставку инвентаря, постельного белья и банных принадлежностей для больниц по всей стране. Суммы контрактов варьируются от 82 до 700 тысяч. Самый крупный был заключен 28 апреля 2019 года с краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Лесозаводская центральная городская больница». Контракт на поставку мягкого инвентаря был заключен на сумму 728 121,08 рубля.

В сентябре на новосибирском заводе работник оказался в реанимации после сильного удара током. Кабели на подстанции были под напряжением 10 тысяч вольт.

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