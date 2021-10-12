Посетители заявили еще об одном случае удара током в новосибирской сауне «Император»

Посетители сауны банкетного комплекса «Император» в Новосибирске заявили еще об одном случае удара током на территории заведения. Инцидент произошел 9 октября за несколько часов до смертельного происшествия, во время которого погиб 30-летний мужчина.

О более раннем случае корреспонденту НГС рассказала жена пострадавшего Полина Семерникова.

— Мы отмечали праздник в этом номере перед компанией ребят, где погиб человек. У нас запись была с 12:00 до 15:00. Примерно в 12:30 в бассейн мы спустились без поручней, первым из него начал выходить мой муж. Он взялся за поручень, его начало трясти, он упал на пол, не чувствовал ног, ударился ребром, при падении разбил ногу. Мы выпрыгнули из этого бассейна, — рассказала Полина Семерникова. — Вызвали администратора, досконально всё объяснили. Она долго кому-то звонила, сказала, номер закрывают. Мы, слава богу, живы остались. Поставили всех в известность, что нас ударило током. Муж выполз из этого бассейна, а они людей запустили, получается, без предупреждения. Не отменили бронь, ничего не сделали. Мы уехали домой, а нам потом звонят из Следственного комитета и сообщают, что после нас умер человек.