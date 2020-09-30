Где начался пожар в новосибирской гостинице «Император» — версия владельца

По его словам, в момент пожара в четырёхэтажном комплексе находилось около 10 сотрудников — именно они и сообщили владельцу о пожаре. Никто из них не пострадал.



— Ущерб мы не подсчитывали, да и кто так быстро подсчитает? Сейчас специальную организацию пригласим, чтобы они всё подсчитали. Но пострадало имущество сильно, очень сильно, — добавил он.



При этом, по данным «Контур.Фокуса», учредителем и директором ООО «Империя», которое владеет гостиницей «Император», значится Титал Шамоян. Кроме «Империи», у него есть своё ИП, указанная деятельность — «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах».



Корреспонденту НГС не удалось связаться с Титалом Шамояном — его номер был недоступен. Согласно данным системы, последняя проверка ООО «Империя» проводилась Министерством промышленности, торговли и развития в 2017 году. Ею целью была оценка соответствия требованиям законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта. Нарушения в ходе неё не были выявлены.



В «Контур.Фокусе» есть и информация по двум исполнительным производствам этого ООО. С компании взыскивают более 67,5 тысячи рублей.

