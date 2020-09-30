Где начался пожар в новосибирской гостинице «Император» — версия владельца

Пожар в гостинице «Император» мог начаться снаружи
Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске мог начаться снаружи здания — такую версию озвучил её владелец.
Гостиница загорелась вечером 29 сентября, на месте пожара корреспондент встретил мужчину, который заявил, что является владельцем гостиницы и представился Джамалом. Сегодня НГС снова связался с ним, чтобы узнать, как обстоят дела после происшествия.
— Причину пожара установит следствие, проведёт проверку. Возгорание произошло с улицы, не изнутри, — сообщил в телефонном разговоре с НГС Джамал.
По его словам, в момент пожара в четырёхэтажном комплексе находилось около 10 сотрудников — именно они и сообщили владельцу о пожаре. Никто из них не пострадал.
— Ущерб мы не подсчитывали, да и кто так быстро подсчитает? Сейчас специальную организацию пригласим, чтобы они всё подсчитали. Но пострадало имущество сильно, очень сильно, — добавил он.
При этом, по данным «Контур.Фокуса», учредителем и директором ООО «Империя», которое владеет гостиницей «Император», значится Титал Шамоян. Кроме «Империи», у него есть своё ИП, указанная деятельность — «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах».
Корреспонденту НГС не удалось связаться с Титалом Шамояном — его номер был недоступен. Согласно данным системы, последняя проверка ООО «Империя» проводилась Министерством промышленности, торговли и развития в 2017 году. Ею целью была оценка соответствия требованиям законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта. Нарушения в ходе неё не были выявлены.
В «Контур.Фокусе» есть и информация по двум исполнительным производствам этого ООО. С компании взыскивают более 67,5 тысячи рублей.
О том, как пожарные боролись с огнём, читайте в нашем онлайн-репортаже (там много кадров с места происшествия).
Известно, что прокуратура Центрального района Новосибирска проверит «Император» после крупного пожара, а также другие организации, расположенные в этом здании.