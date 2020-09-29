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Тема дняСильный пожар в Центральном районе. Фото ЧП

На Ипподромской полыхает гостиница. Онлайн-трансляция с места ЧП

Сильный пожар видно из разных районов города

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На Ипподромской загорелось здание

Вечером во вторник, 29 сентября, в Центральном районе Новосибирска загорелся салон мебели.

Как сообщают очевидцы, горит здание по адресу улица Ипподромская, 17. На место выехали пожарные. Движение им осложняет образовавшаяся на дороге пробка.

Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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— На место приехали владельцы здания. Они, мягко говоря, в шоке. Закричали, побежали. Их остановили сотрудники МЧС, — передаёт наш корреспондент.

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Пожарные начали проливку ближнюю к мебельному магазину стену. Огня уже нет.

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Как передаёт наш корреспондент с места происшествия, сейчас пожарные обсуждают, что делать с заправкой. Она находится не очень далеко от место возгорания.

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Сейчас пожарные зашли в мебельный магазин, обследовали уже первый этаж, сейчас ходят на втором.

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— Загорелось соседнее здание. Проезжал парень на машине, зашёл, побежал к сотрудницам, сказал: "Вы что, не видите. что горите?". Я не успела испугаться. У меня девочки там сидели. Я подъехала на место. Началось всё, я так понимаю, с гостиницы. Мебельный магазин задело, — рассказала представительница салона мебели.

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Близко к месту пожара никого не подпускают.

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На месте ЧП также находится наш фотограф Александр Ощепков.

Так сейчас выглядит здание гостиницы-ресторана

Так сейчас выглядит здание гостиницы-ресторана

По предварительным данным, пострадавших нет. Но точно станет известно, когда пожарные потушат огонь и разгребут завалы

По предварительным данным, пострадавших нет. Но точно станет известно, когда пожарные потушат огонь и разгребут завалы

Сбить огонь пока не получается

Сбить огонь пока не получается

К месту ЧП продолжают стягиваться спецслужбы

К месту ЧП продолжают стягиваться спецслужбы

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— Пошёл активный дым. По прежнему вспыхивает пламя на верхних этажах, — передаёт наш корреспондент.

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Пламя всё ещё вырывается с верхних этажей.

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Съезд с улицы Фрунзе на Ипподромскую перекрыт.

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А так пожар выглядит с Горского микрорайона.

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Раздаются хлопки.

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Елена Ходырева

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Как прислать свои фото и видео в редакцию НГС

Дорогие читатели, спасибо за многочисленные фото и видео, которые вы присылаете на наш редакционный телефон! Звонки поступают буквально каждую секунду. По возможности стараемся отвечать всем.

Для более оперативной связи можете также писать в Директ инстаграма: вот наша страничка. Смм-редактор отвечает мгновенно (а еще репостит самые впечатляющие кадры в сторис — потому что многие новосибирцы не в курсе, что и где горит, задают много вопросов).

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— На место продолжают подтягиваться машины скорой помощи и полиции, — передает наш корреспондент.

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Из здания валит чёрный дым.

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— Со всех сторон сирены. Очень настойчиво гудят пожарные машины. Тут пробка. Пожарным очень тяжело прорваться к месту пожара, — сообщает наш корреспондент Александра Бруня с места ЧП.

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А так пожар выглядит издалека.

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Сотрудники МЧС тушат пожар.

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Два здания стоят впритык друг к другу, в каком из них начался пожар&nbsp;—&nbsp;пока непонятно

Два здания стоят впритык друг к другу, в каком из них начался пожар — пока непонятно

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На месте развернут штаб пожаротушения. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

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А вот так это выглядит со стороны

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МЧС: горит здание гостиницы

В ГУ МЧС по Новосибирской области дали первый развернутый комментарий.

— В 18:50 поступило сообщение о пожаре на улице Романова. По прибытию на место было установлено, что горит гостиница. Рядом пристроено здание магазина мебели и еще одно административное здание. Вероятной причиной распространения активной стадии огня послужили горючие материалы в качестве наружных стен, — сообщили в ведомстве.

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Очевидцы сообщают, что пожар произошёл в здании нового гостиничного комплекса и ресторана «Император».

Над зданием поднялся черный столб дыма

Над зданием поднялся черный столб дыма

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А так выглядит пожар с высоты.

По предварительным данным, горит гостиничный комплекс

По предварительным данным, горит гостиничный комплекс

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Читатели сообщают, что дыма становится больше

Читатели сообщают, что дыма становится больше

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На место выехала скорая.

Медики и пожарные с трудом подбираются к месту ЧП: в городе сейчас большие пробки

Медики и пожарные с трудом подбираются к месту ЧП: в городе сейчас большие пробки

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Пожар видно из разных районов города.

Дымом заволокло всю округу

Дымом заволокло всю округу

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