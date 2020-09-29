На Ипподромской полыхает гостиница. Онлайн-трансляция с места ЧП

— На место приехали владельцы здания. Они, мягко говоря, в шоке. Закричали, побежали. Их остановили сотрудники МЧС, — передаёт наш корреспондент.
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Пожарные начали проливку ближнюю к мебельному магазину стену. Огня уже нет.
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Как передаёт наш корреспондент с места происшествия, сейчас пожарные обсуждают, что делать с заправкой. Она находится не очень далеко от место возгорания.
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Сейчас пожарные зашли в мебельный магазин, обследовали уже первый этаж, сейчас ходят на втором.
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— Загорелось соседнее здание. Проезжал парень на машине, зашёл, побежал к сотрудницам, сказал: "Вы что, не видите. что горите?". Я не успела испугаться. У меня девочки там сидели. Я подъехала на место. Началось всё, я так понимаю, с гостиницы. Мебельный магазин задело, — рассказала представительница салона мебели.
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Близко к месту пожара никого не подпускают.
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На месте ЧП также находится наш фотограф Александр Ощепков.
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— Пошёл активный дым. По прежнему вспыхивает пламя на верхних этажах, — передаёт наш корреспондент.
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Пламя всё ещё вырывается с верхних этажей.
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Съезд с улицы Фрунзе на Ипподромскую перекрыт.
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А так пожар выглядит с Горского микрорайона.
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Раздаются хлопки.
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Как прислать свои фото и видео в редакцию НГС
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— На место продолжают подтягиваться машины скорой помощи и полиции, — передает наш корреспондент.
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Из здания валит чёрный дым.
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— Со всех сторон сирены. Очень настойчиво гудят пожарные машины. Тут пробка. Пожарным очень тяжело прорваться к месту пожара, — сообщает наш корреспондент Александра Бруня с места ЧП.
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А так пожар выглядит издалека.
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Сотрудники МЧС тушат пожар.
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На месте развернут штаб пожаротушения. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.
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МЧС: горит здание гостиницы
В ГУ МЧС по Новосибирской области дали первый развернутый комментарий.
— В 18:50 поступило сообщение о пожаре на улице Романова. По прибытию на место было установлено, что горит гостиница. Рядом пристроено здание магазина мебели и еще одно административное здание. Вероятной причиной распространения активной стадии огня послужили горючие материалы в качестве наружных стен, — сообщили в ведомстве.
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Очевидцы сообщают, что пожар произошёл в здании нового гостиничного комплекса и ресторана «Император».
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А так выглядит пожар с высоты.
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На место выехала скорая.
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Пожар видно из разных районов города.
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