«Поставил лапы и завизжал»: хозяйка погибшего пса-проводника — о том, что он пережил из-за удара током

Люди сразу же подбежали.

— Парни, которые фруктами там торговали, схватили его и в ветеринарку. Там буквально три минуты ходьбы, — продолжила рассказ женщина. — Принесли его, но врач сказала, что сердце остановилось.

В понедельник у женщины должен был начаться отпуск, и она уже купила билеты на поезд, чтобы попутешествовать с Вайтом.