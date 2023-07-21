«Поставил лапы и завизжал»: хозяйка погибшего пса-проводника — о том, что он пережил из-за удара током

Хозяйка погибшей от тока собаки-поводыря собирается идти в суд из-за гибели собаки. Сегодня она отвезла тело животного на экспертизу. Трагедия произошла утром 21 июля на остановке «
«Рот открылся, потекла кровь»
Ирина Бурмистрова работает массажисткой в больнице и регулярно ездит на работу на троллейбусах. Пес Вайт жил с ней уже семь месяцев.
— Каждый день ездили на работу с ним. Троллейбус стоял. Я ему сказала: «Пошли в троллейбус». Он подошел к задней двери. Начал заходить, поставил лапы на задние ступеньки и как завизжал. Как вскрикнул и назад упал. Сразу упал в такой позе — набок, лапы не шевелились. Рот открылся, потекла кровь. Врач сказал, что он, скорее всего, язык прикусил, — со слезами вспоминает Ирина.
Люди сразу же подбежали.
— Парни, которые фруктами там торговали, схватили его и в ветеринарку. Там буквально три минуты ходьбы, — продолжила рассказ женщина. — Принесли его, но врач сказала, что сердце остановилось.
В понедельник у женщины должен был начаться отпуск, и она уже купила билеты на поезд, чтобы попутешествовать с Вайтом.
Официальные документы с результатами вскрытия собаки будут готовы только на следующей неделе.
— Ему еще двух лет не было. Я буду в суд подавать на троллейбусную компанию, — заверила Ирина. — Позвонила в Москву. Собака государственная — это очень дорогостоящее средство реабилитации. Она принадлежит Российской школе подготовки собак-проводников. Такого в России вообще еще не было!
«Собака-проводник стоит 1,2–1,4 миллиона рублей»
Генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников Артем Астанин подтвердил, что это первый случай в стране такой гибели собаки-проводника.
— Ситуации с ударами током собак-проводников в троллейбусах не редкость. Это происходит, скорее всего, из-за высокого износа такого транспорта. Летальный случай — не было такого еще, впервые. И встает вопрос — насколько транспорт безопасен для человека, для ребенка, — отметил Артем Астанин.
Школа находится на связи с Ириной. Юридически животное принадлежит государству, и взыскивать ущерб будет школа. В школе заверили, что постараются в кратчайшие сроки решить вопрос с новой собакой для Ирины.
— Без собаки-поводыря самостоятельно перемещаться по такому сложному городу она не сможет, — добавил гендиректор школы. — Подготовка собаки-проводника сейчас составляет около 1,2–1,4 миллиона рублей. По времени это занимает около полутора лет. Главное — не допустить подобных событий в будущем. И есть то, что деньгами не померишь. Это то эмоциональное потрясение, которое испытала Ирина Юрьевна. Собака-проводник — это помощник, который находится с человеком
В мэрии Новосибирска заявили, что выплатят женщине компенсацию за погибшее животное.
Ранее эксперт объяснил, что собака-поводырь погибла при входе в троллейбус из-за того, что через нее прошел ток из механизма к мокрому асфальту.